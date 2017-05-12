ترامب يهاجم الديمقراطيين على خلفية تشكيكهم في نواياه المتعلقة بإقالة كومي

واشنطن- الأناضول- هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الحزب الديمقراطي بسبب إصرار أعضائه على التحقيق في قضية تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية، التي جرت في 2016.

وقال ترامب، في تغريدة له من على صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، “لابد أن روسيا تضحك علينا في سرها وهم يشاهدون الولايات المتحدة تمزق نفسها بسبب تحجج الديمقراطيين في خسارة الانتخابات”.

ويتهم الديمقراطيون ترامب، بمحاولته عرقلة التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأوصلته لسدة الحكم، عن طريق إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي. فيما يقول البيت الأبيض إن إقالة كومي، جاءت على خلفية “إخفاقه” في إدارة مؤسسته وبالأخص ملف المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، في قضية استخدامها لبريدها الإلكتروني الشخصي في المراسلات السرية أيام كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.

ولطالما انتقد ترامب، الديمقراطيين بسبب محاولاتهم إثارة الشبهة حول وجود صلات بين أعضاء حملته الانتخابية ومسؤولين في الحكومة الروسية على أنها مجرد أعذار بسبب خسارتهم في الانتخابات.