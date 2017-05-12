نتنياهو يحض مجددا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

القدس المحتلة- أ ف ب- اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن مكان “سفارة الولايات المتحدة هو في القدس″، وذلك قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل.

وقال نتنياهو أمام اعضاء حزبه اليميني الليكود “القدس هي العاصمة الابدية للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل”.

اضاف “سيكون جيدا ان تنتقل كل السفارات، وفي الدرجة الاولى سفارة الولايات المتحدة، إلى القدس، لان هذا مكانها الطبيعي”.

ونوقشت مسألة نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس خلال اجتماع عقد في شباط/ فبراير في واشنطن بين نتنياهو وترامب.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، لكنه لا يزال يماطل في اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.