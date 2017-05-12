مقتل عائلة عراقية إثر سقوط قذيفة هاون على منزلها في قضاء الشرقاط

تكريت- د ب أ- أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية الجمعة مقتل عائلة إثر سقوط قذيقة هاون على منزلها في قضاء الشرقاط 280/ كلم شمال بغداد/.

وقال المصدر إن “عائلة مكونة من الأب والأم وطفلتهما لقت حتفها فجر اليوم اثر سقوط قذيفة هاون على منزلها أطلقت من الجانب الشرقي في قضاء الشرقاط الذي مازال تحت سيطرة داعش”.

وتشهد مدينة الشرقاط التي يفصلها نهر دجلة الى جانبين عمليات قصف متقطعة من قبل عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الذين يشنون هجمات متكررة على المدينة من الجنوب وقصف بمدفعية الهاون من الشرق يسقط خلالها ضحايا من المدنيين.