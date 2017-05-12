تركيا تحتجز عشرات من موظفي البورصة السابقين بدعوى صلتهم بغولن

اسطنبول- رويترز- ذكرت صحيفة خبر ترك أن الشرطة التركية احتجزت 53 موظفا سابقا في بورصة اسطنبول الجمعة للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن ممثلي الادعاء أمروا باحتجاز 102 شخص في إطار التحقيق.

وأوضحت خبر ترك أن المداهمات جرت فجرا في 70 عقارا واستهدفت مشتبها بهم فصلوا من مواقعهم ببورصة اسطنبول في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016.

وألقي القبض رسميا على نحو 49 ألف شخص فيما يتصل بمحاولة الانقلاب من بين 150 ألفا خضعوا للتحقيق. وأوقف حوالي 145 ألفا من موظفي الدولة وقوات الأمن والأكاديميين عن العمل أو أقيلوا في إطار عملية تطهير أعقبت المحاولة.