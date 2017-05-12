العراق: انطلاق عملية عسكرية جديدة للحشد الشعبي لتحرير ناحية القيروان

بغداد- د ب ا- اعلنت قيادتا العمليات العسكرية وقوات الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، انطلاق عملية عسكرية لتحرير ناحية القيروان من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” باتجاه الحدود السورية اقصى غربي قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى 400/كم شمالي بغداد/.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة وزع الجمعة “على بركة الله انطلقت قطعات الحشد الشعبي وباسناد من طيران الجيش بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مناطق القيروان والبعاج اقصى غربي قضاء تلعفر”.

فيما ذكرت قيادة عمليات الحشد الشعبي في بيان مماثل عن “انطلاق عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش لتحرير ناحية القيروان والقرى المحيطة بها اقصى غرب قضاء تلعفر وأن ألوية الحشد الشعبي اقتحمت قرية /ام الشبابيط/ شمال ناحية القيروان وتشتبك مع عناصر داعش”.

وأعلن أبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي في تصريح صحفي أن “العملية انطلقت في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم لتحرير ناحية القيروان والبعاج باتجاه الحدود السورية”.

وأضاف “أن الهدف من العملية هو تحرير مناطق أكبر من أرض محافظة نينوى من سيطرة داعش، وخاصة باتجاه الحدود مع سوريا وتم الاستطلاع جيدا لهذه المناطق وأن النتائج ستظهر على ساحة الميدان خلال الساعات المقبلة”.