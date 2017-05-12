أردوغان: قرار أمريكا تسليح وحدات حماية الشعب يتناقض مع علاقتها الاستراتيجية مع أنقرة

اسطنبول- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن قرار الولايات المتحدة تسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية يتناقض مع علاقتها الاستراتيجية مع أنقرة.

وأضاف أنه يعتقد أنه سيتم حل نقاط خلاف مع واشنطن إلى حد كبير خلال زيارة مقبلة.

وذكر أردوغان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في أنقرة أنه سيواصل طرح مسألة تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن حتى “النهاية”.

ويجتمع أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يتصدر جدول المحادثات مسألة تسليح وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وتسليم كولن الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في انقلاب فاشل العام الماضي.