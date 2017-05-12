البرازيل تنهي حالة الطوارئ المعلنة بسبب فيروس “زيكا”

ساو باولو- الأناضول- أنهت السلطات البرازيلية حالة الطوارئ التي أعلنتها في عموم البلاد، قبل 18 شهراً، خشية انتشار “فيروس زيكا”.

وأعلن “أديلسون كافالكانتي”، المسؤول في وزارة الصحة البرازيلية، في تصريح للصحفيين، أن حالات الاصابة بفيروس زيكا، من يناير وحتى أبريل الماضي تراجعت 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل الجهود المبذولة للقضاء علىالبعوض المسبب للفيروس.

وأضاف كافالكانتي أنه تم رفع حالة الطوارئ التي أعلنت في أكتوبر 2015 بسبب الفيروس.

وأردف “إن إلغاء حالة الطوارئ، لا يعني انتهاء الرقابة والمساعدات المقدمة للمصابين”.

واكتشف “زيكا” لأول مرة عام 1947، لدى القردة التي تعيش في غابات أوغندا، وبعد فترة طويلة عثر على الفيروس من جديد في البرازيل العام الماضي.

وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس؛ الحمى، واحمرار العين، والتقيؤ، والطفح الجلدي، وآلام الرأس والعضلات والمفاصل، ولا يوجد علاج نهائي أو مصل وقائي من الفيروس، ويهدد بشكل خاص الحوامل، ويعتقد أنه السبب في ارتفاع حالات صغر حجم الرأس بين المواليد الجدد في البرازيل.

ولا يوجد حاليًا لقاح أو عقار يقضي على الفيروس “زيكا”، والطريق الوحيد هو تجنب لسعات البعوض الذي ينقل المرض، بحسب منظمة الصحة العالمية التي حذرت من انتشار زيكا “بشكل كبير جدًا” في معظم دول الأمريكيتين.