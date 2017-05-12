مئات من سكان مقاطعة أوكيناوا اليابانية يحتجون على بناء قاعدة أمريكية جديدة

طوكيو- د ب أ- افادت تقارير إعلامية يابانية أن مئات من سكان مقاطعة أوكيناوا خرجوا إلى الشوارع الجمعة، مطالبين طوكيو وواشنطن بوقف البناء المثير للجدل لقاعدة عسكرية أمريكية جديدة على الجزيرة اليابانية شبه الاستوائية.

وقالت وكالة “كيودو” اليابانية للانباء إن حوالي 800 شخص شاركوا في المظاهرات في مدينة ناها عاصمة مقاطعة “أوكيناوا”، قبل الذكرى الـ45 التي تحل يوم الاثنين المقبل لعودتها للسيادة اليابانية من الاحتلال الأمريكي.

وسينقسم المتظاهرون بعد ذلك إلى مجموعتين، حيث سيتم تنظيم مسيرتين احتجاجيتين، إحداهما تتجه نحو القواعد الامريكية والثانية نحو ساحات القتال التي تعود لعهد الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من المعارضة المحلية الواسعة، وافقت اليابان والولايات المتحدة على بناء المنشآت الجديدة للقوات الأمريكية في منطقة حساسة من الناحية البيئية في شمال أوكيناوا، المعروفة بأبقار البحر والشعاب المرجانية.

يذكر أن أوكيناوا عادت إلى سيادة اليابان في عام 1972، بعد 20 عاما من إنهاء الاحتلال الأمريكي في معظم أنحاء البلاد. غير أن الجزيرة ظلت مسرحا لتركيز غير متناسب لوجود عسكري أمريكي في اليابان.

وقال ميكيكو شيروما عمدة ناها خلال المسيرة: “أشعر بغضب شديد لأن الحوادث المتعلقة بالقواعد العسكرية تقع الواحدة تلو الاخرى”.