نادين الراسي ترد بقسوة على هبة طوجي بعد تقليدها لها

بيروت ـ ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على مواطنتها الفنانة هبة طوجي، بعدما قامت بتقليدها مؤخرًا.

نادين الراسي، نشرت تعليق إحدى معجباتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، والذي ردت به على هبة قائلة: “مش عيب انو نحنا نقلِد بس انوو نقلِد صح!! نتعلم ونحضر قبل لو سمحتي”.

نادين الراسي، قالت استكمالًا لتعليق معجبتها: “مش عيب أبدًا… ساعتها منعَبِّي هوا بلا ما ناكُل هوا عالهوا”.

وكانت هبة طوجي، قد قامت بتقليد صوت نادين الراسي، خلال إطلالتها ضمن برنامج “منا وجر”، مع الإعلامي بيار رباط والمذاع عبر شاشة mtv اللبنانية.

يذكر أن نادين الراسي، اثارت حالة جدل واسعة مؤخرًا بسبب صورها الجرئية مع الطبيب رائد لطوف، والذي أكدت بعدها أنها ترتبط به بعلاقة صداقة قوية وأن الصور تم التقاطها في حضور الجميع.