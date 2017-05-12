دينا هارون تثير الجدل بتعليقها على زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني

دمشق ـ أثارت الفنانة السورية دينا هارون الجدل بتعليقها على زواج مواطنها الفنان تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

دينا عبرت عن تعجبها الشديد من رد فعل معجبات تيم المبالغ فيه بعد زواجه من وفاء، حيث قالت “زواج تيم حسن اكتشفنا انو تلتين نساء العرب صاروا عوانس فجأة تقولوا كان عاطي وعد للكل حتى خلقت ظاهرة العنوسة بعد ساعة من اعلان زواجو”.

وأضافت مازحة، على حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، “ملاحظة تيم اتزوج والله يسعدو يعني في احتمال للطلاق ويرجعلكن طولو بالكن حبيباتي”.

وكان الفنان السوري تيم حسن قد فاجأ جمهوره بالاحتفال بعقد قرانه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، مساء الثلاثاء 9 مايو، في حفل عائلي بمصر حضره أفراد أسرتي العروسين، وهو الخبر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من معجبات تيم، اللاتي عبرن عن صدمتهن.