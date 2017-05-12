امرأة ظلت في قمرة القيادة لمدة ساعتين في طائرة للخطوط الباكستانية

لندن ـ نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، مقطع فيديو، صوّره أحد المسافرين على متن طائرةٍ تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، أظهرَ دخول امرأةٍ الى قمرة القيادة وبقائها لمدة ساعتين.

واشارت الصحيفة إلى أن السبب وراء السماح لها بدخول القمرة “مجهول وغير واضح”.

وتقوم هيئة الطيران المدني الباكستانية بالتحقيق فى احتمال حدوث خرق أمني على متن الطائرة، بعد أن سمح الكابتن شهزاد عزيز للشابة بالجلوس معه طوال الرحلة.

ويواجه طيار تهمة تهديد حياة ركاب التي كانت من طوكيو الى بكين بعدما سمح لامرأة، لا تنتمي لطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، بالدخول إلى قمرة القيادة.