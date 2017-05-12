انفجاران أمام مكتب للبريد بقلب روما دون خسائر بشرية

روما - الأناضول - وقع صباح الجمعة انفجاران أمام مكتب للبريد في قلب العاصمة الإيطالية روما، لم يسفرا عن خسائر بشرية.

وقال التلفزيون الحكومي نقلاً عن مصادر في الشرطة المحلية، إن التفجيرين كانا نتيجة عبوتين ناسفتين وضعتا في موقف للسيارات أمام مكتب للبريد في شارع مارموراتا في قلب روما، مما أسفر عن أضرار مادية أصابت سيارتين كانتا في المكان.

وحسب نفس المصدر فقد عثرت الشرطة على بقايا العبوتين المتروكتين بين السيارات المتوقفة.

ونقل عن أحد رجال الشرطة القول “إن الوضع تحت السيطرة ولم يصب أحد بأذى”.

وتابع القول “التحقيقات جارية ونحن حالياً لا نستبعد أي فرضية، وربما يكون الأمر متعلقاً بطردين مفخخين”.

وفور وقوع الانفجارين، قامت إدارة البلدية في روما بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.

وتشهد روما اليوم أعمال مؤتمر القمة الرابع لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني والمفوضة العليا للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والذي يستمر حتى يوم السبت.

فيما يعقد في باري (جنوب شرق) منذ يوم الخميس اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة السبع (حتى يوم غد) التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيطاليا.