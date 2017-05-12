نجوم بايرن ميونيخ الغاضبون يطلبون تحديد مصيرهم

ميونيخ ـ يرغب ثلاثي بايرن ميونيخ الألماني، جيروم بواتينج وتوماس مولر وجوشوا كيميتش، في معرفة مصيرهم مع الفريق، في ظل جلوسهم على مقاعد البدلاء في الكثير من المناسبات هذا الموسم، بحسب صحيفة “كيكر” الألمانية.

ونجح بايرن ميونيخ في حصد لقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي، بعد التغلب على فولفسبورج بسداسية نظيفة، فيما ودّع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد ريال مدريد الإسباني، وخرج من نصف نهائي الكأس أمام بوروسيا دورتموند.

وذكرت “كيكر” أنّ مولر، الذي ينتهي عقده في 2021، لم يشارك أساسيًا في المباريات المؤثرة هذا الموسم، وبالتحديد أمام ريال مدريد في “سانتياجو برنابيو” وبوروسيا دورتموند في الكأس، كما أنّ مشاركته في مباراة الذهاب أمام الفريق الملكي كانت اضطرارية لإصابة روبرت ليفاندوفسكي.

كما غضب بواتينج من جلوسه على دكة الاحتياط في مباراة نصف نهائي الكأس، واعتماد المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، على ماتس هوملز وخافي مارتينيز في الدفاع.

ويرغب المدافع الدولي الألماني في معرفة مصيره، خاصةً أن عقده سينتهي في 2021، ولديه عروض من أندية إسبانية وإنجليزية.

أما كيميتش، الذي ينتهي عقده في 2020، فتقترب مشكلته من الحل بعد اعتزال فيليب لام، وتصريح أنشيلوتي بنيته الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن بصورة أساسية في الموسم المقبل.