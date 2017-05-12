نيمار يهدد بالرحيل عن برشلونة

مدريد ـ ارتفعت حدة الأزمة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة، وخوان كارلوس إنزو، المدرب المساعد للفريق، في الآونة الأخيرة، منذ الشجار الذي وقع بينهما في 4 مايو/آيار الجاري.

وهاجم إنزو اللاعب بسبب “انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة واهتمامه بأشياء خارج كرة القدم”، مطالبًا إياه بـ”التركيز أكثر حتى لا يصبح مثل رونالدينيو الذي تأثر مستواه بعلاقاته خارج الملعب”، حسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إنّ الخلاف بين نيمار وإنزو وصل إلى “طريق مسدود”، بعدما قال اللاعب البرازيلي: “لو استمر، فإني راحل”، إذ يُطرح اسم إنزو بقوة كبديل محتمل لخلافة المدرب لويس إنريكي بدايةً من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أنّ مشاجرات إنزو الأخيرة مع عدد من اللاعبين، قد تؤثر على إمكانية توليه المنصب، حيث دخل في مشادات من قبل مع الألماني مارك تير شيتجن، والفرنسي صامويل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش.