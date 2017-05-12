الأمم المتحدة: هجوم على ميناء يمني سيؤدي لنزوح 400 ألف على الأقل

جنيف - رويترز – قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الجمعة، إن أي هجوم على ميناء الحديدة اليمني سيؤدي لنزوح أكثر من 400 ألف شخص، وهو عدد يزيد بواقع المثلين عن تقدير المنظمة السابق لأقل عدد من النازحين.

وقال محمد عبدي كير مدير العمليات والطوارئ في المنظمة في بيان “سيهرب 400 ألف على أقل تقدير من المدينة صوب الشرق بمجرد تعرض الحديدة لهجوم”.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أي هجوم من التحالف الذي تقوده السعودية على الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون والذي يمثل شريان الحياة لملايين في حاجة ماسة للطعام قائلة إن ذلك قد يؤدي لنزوح ما بين 200 ألف و500 ألف شخص.