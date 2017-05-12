الجيش السوري يستعيد كل النقاط من سيطرة “الدولة” على طريق دمشق- حلب

دمشق - د ب أ – استعاد الجيش السوري والقوات الموالية له، الجمعة، جميع النقاط التي هاجمها مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على طريق دمشق- حلب في ريف حماة الشمالي الشرقي .

وقال مصدر عسكري سوري، إن “الجيش السوري والقوات الرديفة، وبتغطية جوية من المروحيات الروسية، استعاد اليوم الجمعة جميع النقاط التي هاجمها عناصر تنظيم داعش والواقعة بين قرية الشيخ هلال، وبلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي “.

وأكد المصدر،الذي لم يتم تسميته، أن تنظيم الدولة الاسلامية شن عند الساعة الرابعة فجراً هجوماً من منطقة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي على تلك النقاط واستمرت المعارك لمدة أربعة ساعات قتل خلالها 15 عنصر من تنظيم الدولة، وتم تدمير عربة عسكرية من نوع “بي إم بي” وتدمير أربع سيارات دفع رباعي، فيما قتل ضابط في الجيش السوري وأصيب 14 عنصراً من الجيش تم نقلهم إلى مشافي مدينة حلب وتم فتح الطريق، الذي قطع لمدة ست ساعات.

ويسيطر تنظيم الدولة على مناطق واسعة من البادية السورية والتي تشكل مركز مواصلات بين محافظات الرقة وحمص وحماة وريف حلب، حيث يتعرض طريق حلب – دمشق لهجوم متكرر من عناصر التنظيم.