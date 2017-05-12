رئيس وزراء أستراليا: ندرس طلباً أمريكياً لتعزيز قواتنا في أفغانستان

ملبورن - الأناضول – قال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، إنهم مستعدون لدراسة إرسال تعزيزات عسكرية لقواتهم العاملة في أفغانستان، بناءً على طلب أمريكي.

وأكد تيرنبول، في تصريح صحافي، بمدينة سيدني، أن “بلاده تدرس طلب واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية أسترالية إلى أفغانستان”.

وأوضح أنه “ناقش مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، موضوع إرسال مزيد من العسكريين إلى أفغانستان، خلال زيارة مفاجئة أجراها إلى كابول في أبريل/نيسان الماضي، التقى خلالها جنوداً أستراليين”.

وقال تيرنبول:”جهودنا نحن وحلفاؤنا هامة جداً في أفغانستان، وسنواصل العمل معاً.. طلبوا منّا تعزيزات إضافية، ونحن منفتحون على المقترح”.

جدير بالذكر أن نحو 300 عسكري أسترالي، يدربون قوات الأمن الأفغانية ويقدمون لهم استشارات عسكرية.