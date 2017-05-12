قوات النخبة العراقية تستعيد حياً جديداً غربي الموصل

العراق - الأناضول- قال قائد الحملة العسكرية لتحرير مدينة الموصل (شمال)، إن قوات النخبة في الجيش (مكافحة الإرهاب)، انتزعت، الجمعة، حياً جديداً من قبضة الدولة الاسلامية في الجانب الغربي للمدينة.

وأوضح الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان بثه التلفزيون الحكومي، أن “قوات مكافحة الارهاب حررت حي (الاصلاح الزراعي الاولى) غربي الموصل من تنظيم داعش الارهابي”.

وتتولى قوات مكافحة الارهاب (تلقت تدريبات على يد الجيش الأمريكي)، القتال في محور غرب المدينة.

بينما تواصل قوات الجيش من الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية التقدم من الجبهة الشمالية.

وقال الملازم أول في قوات الفرقة المدرعة التاسعة، فيصل الطارق، إن “القوات العراقية تتقدم حاليا من جهتي الشمال والغرب نحو المنطقة القديمة وسط الجانب الغربي”.

وأوضح الطارق أن “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع (تابعتان للداخلية) لم تتمكنا من التقدم في المدينة القديمة منذ شهر ونصف وهو ما دفع القيادة إلى فتح جبهة الشمال قبل نحو ثمانية أيام”.

وأشار إلى أن “القوات ستتقدم من جميع المحاور نحو المنطقة القديمة لتضييق الخناق على مسلحي داعش هناك ومن ثم التقدم للقضاء عليهم نهائياً واستعادة كامل المدينة”.

وأقر الطارق بـ “صعوبة القتال داخل المنطقة القديمة ذات الازقة الضيقة التي يتعذر على العربات العسكرية دخولها وهو ما يكشف قواتنا أمام قناصة “داعش” فضلاً عن اكتظاظها بالمدنيين”.

وتشن القوات العراقية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة لطرد “داعش” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير الماضي، ومن ثم تقاتل منذ شباط/فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي.

ويقول قادة الجيش ان “الدولة” يسيطر على نحو ثلاثين في المئة فقط من النصف الغربي للمدينة.