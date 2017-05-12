منظمة التحرير الفلسطينية تنتقد الفيفا لتأجيله قضية أندية المستوطنات الإسرائيلية

رام الله – د ب أ – انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لتأجيله النظر في الطلب الفلسطيني في حظر أنشطة ستة أندية من مستوطنات إسرائيلية.

وحمل أمين عام دائرة الشباب والرياضة في المنظمة، حسام عرفات، في بيان صحافي، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل، واتهمه بالخضوع للضغوط الإسرائيلية بشأن ذلك.

وقال عرفات إن “حجب تقرير لجنة رقابة الفيفا عن اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي، التي عقدت في البحرين خلال اليومين الماضيين، تم بضغط إسرائيلي سياسي سبق أن حذرنا منه، وطالبنا الفيفا بعدم الرضوخ له”.

واعتبر عرفات أن التأجيل “انتهاك صارخ لأنظمة وقوانين الفيفا الداخلية ولالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يعني مواصلة الفيفا رعايتها لمباريات تقوم بها الأندية الإسرائيلية على أراض محتلة وفق القوانين والشرعيات الدولية”.

وطالب المسؤول الفلسطيني الفيفا بإعادة النظر في هذا القرار “السياسي غير القانوني” وإعادة مناقشة الطلب الفلسطيني وصولاً إلى حظر الأنشطة “غير الشرعية” للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأعلن الفيفا على موقعه الإلكتروني الرسمي أن مجلس الكونجرس التابع لها قرر أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة فيما يتعلق بطالب فلسطيني الخاص بحظر نشاط أندية المستوطنات الإسرائيلية.