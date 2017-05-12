استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بمواجهات في قرية النبي صالح

نابلس- أ ف ب- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات في قرية النبي صالح في وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة” إن الشاب سبا نضال عبيد (20 عاما) أصيب بالرصاص الحي في صدره، واخترقت الرصاصة قلبه، وعملت الطواقم الطبية على انعاش قلبه بعد ان كان متوقفاً، ولكن حالته كانت حرجة للغاية فاستشهد”.

وجرت مواجهات النبي صالح اثر مسيرة دعم للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من 25 يوماً تلبية لدعوة الحركة الوطنية إلى مسيرات دعم لهم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة فرانس برس “إن أعمال شغب عنيفة اندلعت في قرية النبي صالح في وقت سابق اليوم شارك فيها عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يرشقون قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة”.

واضاف “أمام هذا التهديد الوشيك، ومن أجل الحفاظ على الهدوء في المنطقة، ردت قواتنا باستخدام وسائل لنفريقهم. استخدمنا الرصاص الحي ايضا”.

وأكد “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بان أحد المشاغبين لقي حتفه”.

ومنذ الاول من تشرين الاول/ اكتوبر 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية والقدس وإسرائيل اعمال عنف أسفرت عن استشهاد 263 فلسطينيا ومقتل 41 إسرائيليا وأمريكيين اثنين وأردني واريتري وسوداني وفق تعداد لفرانس برس.

ومعظم الفلسطينيين الذين استشهدوا نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات على إسرائيليين بواسطة السلاح الأبيض، وفق المصادر الإسرائيلية.