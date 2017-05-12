ترامب يهدد بالغاء كل الاحاطات الصحفية للبيت الأبيض

واشنطن- د ب ا- هدد الرئيس دونالد ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الأجتماعي تويتر بأنه قد يلغي كل الأحاطات الصحفية للبيت الأبيض في المستقبل.

وكتب ترامب، في تغريدته “بصفتي رئيسا نشطا جدا مع حدوث الكثير من الأشياء، فإنه ليس من الممكن لمساعدي أن يقف اشخاص بدلاء عني على المنصة ولديهم معلومات كاملة الدقة!”.

وأضاف “أفضل شيء يمكن القيام به هو إلغاء جميع جلسات الإحاطة الصحفية “في المستقبل وتقديم ردود مكتوبة من أجل الدقة”.

وتأتى تصريحات الرئيس على تويتر في الوقت الذي يجد فيه البيت الأبيض نفسه عرضة لهجوم لحمله على تقديم تفسيرات متناقضة حول سبب قيام ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومى الثلاثاء.