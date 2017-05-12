ترامب يحذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال من تسريب احاديثهما للصحافة

واشنطن- أ ف ب- حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال جيمس كومي الجمعة من تسريب تفاصيل احاديثهما للصحافة ملمحا إلى احتمال تسجيلها.

وكتب ترامب في تغريدات صباحية “ليأمل جيمس كومي بألا تكون احاديثنا قد سجلت قبل أن يبدأ بتسريبها إلى الصحافة”.

وكشف ترامب الخميس في مقابلة مع شبكة “ان بي سي” انه سأل كومي ثلاث مرات خلال اتصالين هاتفيين وعشاء ان كان يستهدفه تحقيق اف بي آي في قضية تدخل روسيا في حملة الانتخابات قبل إقالة مدير اف بي آي الثلاثاء.

وصرح لشبكة التلفزة الأمريكية “قلت اذا كان ذلك ممكنا، هل يمكن أن تقول لي اذا كان ثمة تحقيق بحقي؟ واجاب ان ليس هناك تحقيق بحقي”، في اشارة الى التحقيق الذي تجريه الشرطة الفدرالية حول صلات محتملة بين فريق ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية في 2016.

ويشهد الكونغرس ايضا تحقيقين لتحديد مدى حصول تواطؤ مع روسيا لتسهيل انتخاب الجمهوري ترامب على حساب منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

ورد ترامب ايضا صباح الجمعة على انتقادات طاولت ما اعلنه فريقه بعد الاقالة المفاجئة لكومي.

وقال “بوصفي رئيسا ناشطا جدا مع امور كثيرة تحصل حاليا، ليس ممكنا دائما للفرق التابعة لي ان تقف على منبر وأن تتحلى بدقة لا تشوبها شائبة”.

واضاف “الافضل ربما هو الغاء كل (المؤتمرات الصحافية) في المستقبل وتسليم أجوبة مكتوبة لمزيد من الدقة”.