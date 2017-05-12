وفاة أكثر من 1000 شخص جراء الاتهاب السحائي في نيجيريا

جوهانسبرغ- د ب أ- أفاد مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الجمعة، بأن انتشار الالتهاب السحائي أسفر عن وفاة 1069 شخصا في نيجيريا منذ أواخر عام 2016.

ويعتبر هذا الوباء الأسوأ في غرب أفريقيا خلال السنوات التسع الأخيرة.

وأشار تقرير عن الوضع إلى أنه تم الإبلاغ عن 13 ألف و 420 حالة مشتبه في إصابتها بالمرض منذ يوم الاثنين الماضي. وتعرض الجزء الشمالي الغربي من البلاد لأسوأ موجة من العدوى.

وتم تأكيد إصابة 448 حالة مختبريا، وتبين أن أغلبها يعاني من عدوى من السلالة “سي”، التي تؤدي إلى التهاب حاد في الأغشية الوقائية التي تغطي المخ والنخاع الشوكي.

ويسود القلق بسبب نقص اللقاح المخصص لعدوى الالتهاب السحائي “سي” على مستوى العالم ، مما أسهم في تأخر العناية الطبية بالمرضى في نيجيريا.