مقتل قيادي “حوثي” و13 من مرافقيه قبالة مدينة “نجران” السعودية

مأرب- الأناضول- قتل قيادي “حوثي” و13 من مرافقيه الجمعة أثناء محاولتهم التقدم قبالة مدينة “نجران” السعودية، بحسب فضائية سعودية.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، في تغريدات على حسابها في “تويتر”، إن “المدفعية السعودية صدت هجوما للانقلابيين (في اشارة لجماعة الحوثي وحلفائهم) فجر اليوم قبالة نجران (جنوب)”.

وأضافت القناة نقلاً عن مراسلها في نجران أن “طيران الأباتشي شارك في صد الهجوم”.

وأشارت القناة إلى “مقتل قيادي من الانقلابيين و13 من مرافقيه قبالة نجران”، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها قالت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للحوثيين، إن الجيش واللجان الشعبية (التابعة للجماعة) نفذت اليوم (الجمعة) عملية نوعية في موقعي “الفواز″ و”القيادة” بنجران أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وأكد مصدر عسكري للوكالة مصرع وإصابة عدد من العسكريين السعوديين وتدمير آلية عسكرية في العملية.

وذكر المصدر أن “طيران العدوان (في اشارة الى الطيران السعودي) شن سلسلة غارات لإعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية في موقعي الفواز والقيادة”.

ولم يتسن التاكد من اي من الروايتين من مصدر مستقل.