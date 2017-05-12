براءة أوكا وأورتيجا من تهمة التهرب من الخدمة العسكرية

القاهرة ـ حصل الفنان المصري مطرب المهرجانات محمد صلاح والشهير بـ “أوكا” على حكم بالبراءة هو وصديقه محمد متولي “اورتيجا” من تهمة تزوير الشهادة العسكرية.

مي كساب علقت على حكم البراءة وكتبت عبر موقع “فيسبوك”: “الحمد لله والشكر لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه بركة أيامك المفترجة يارب وإن ينصركم الله فلا غالب لكم أوكا وأورتيجا براءة”.

يُذكر أنه تم القبض علىى أوكا وأوتيجا أثناء توجههما إلى الإمارات في المطار، وقالت السلطات إنهما قاما بتزوير شهادات القيد الخاصة بهما وتزوير شهادة الخدمة العسكرية وتم تحويلهما للنيابة.