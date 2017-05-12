فيفي عبده تكشف حقيقة علاقتها بالنجمة كيم كارداشيان

القاهرة ـ كشفت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده، حقيقة علاقتها بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

وقالت فيفي إنه يتم الكتابة عنها وعن كيم كثيراً، معبّرة عن اعجابها بأن كيم كارداشيان أصبحت نجمة عالمية دون أن تكون ممثلة.

ونفت فيفي عبده أي تواصل مع كيم كارداشيان، ولكنّ سيرتها حاضرة دائماً في لقاءاتها، وهذا لا يُزعجها أبداً.

يشار إلى أن بلبلة أثيرت مؤخراً حول تعليقٍ نُشِرَ بإسم الفنانة الإستعراضية فيفي عبده عبر حساب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.