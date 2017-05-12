اكبر نقابة في النروج تدعو لمقاطعة اسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين

اوسلو ـ أ ف ب ـ دعا “الاتحاد النروجي لنقابات العمال”، وهو اكبر نقابة مركزية في النروج، الجمعة الى مقاطعة اسرائيل اقتصاديا وثقافيا واكاديميا والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وذلك مع استمرار تعثر عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.

وصوت المندوبون في مؤتمر المركزية بغالبية 197 صوتا مقابل 117 على مقاطعة اسرائيل في المجالات الاقتصادية والثقافية والاكاديمية.

كما دعت النقابة الى اعتراف النروج بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، الامر الذي رفضته الحكومة.

وكانت النروج استضافت في بداية تسعينات القرن الماضي مباحثات فلسطينية اسرائيلية ادت الى توقيع اتفاق اوسلو في 1993 واعلان قيام السلطة الفلسطينية.

من جهته، قال وزير خارجية النروج بورجي بريندي في تغريدة “ان الحكومة تعارض مقاطعة اسرائيل وهي قلقة من قرار الاتحاد النقابي. المقاطعة تحدث مسافة وعلينا ان نقيم علاقات وثيقة مع الاسرائيليين والفلسطينيين”.

ونددت سفارة اسرائيل في اوسلو بتصويت الاتحاد النقابي النروجي “باشد العبارات” وقال السفير رافاييل شوتز في رسالة الكترونية لفرانس برس “عبر تبني هذه المواقف اصطف الاتحاد النروجي لنقابات العمال الى جانب اشد اعداء اسرائيل”، مذكرا بان الاتحاد يطالب ايضا بازالة الجدار الفاصل بين الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل.