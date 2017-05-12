ألاف المتظاهرين ينظمون مسيرة في صنعاء ضد التدخل الأمريكي في اليمن

صنعاء ـ د ب أ ـ انطلقت مسيرة حاشدة، اليوم الجمعة، في العاصمة اليمنية صنعاء، دعت إليها جماعة أنصار الله الحوثية، وحملت شعار “لا للإرهاب الأمريكي على اليمن”.

وشارك الآلاف في هذه المسيرة، التي انطلقت من جولة(ميدان) آية حاملين شعار الحوثيين ولافتات ترفض تدخل “السياسة الأمريكية في اليمن”، وتدعو لمواجهة ما وصفته “بالعدوان السعودي الأمريكي”، في الإشارة إلى قوات التحالف العربي.

وردد المشاركون في المسيرة شعار الصرخة الخاص بالحوثيين والمعروف بـ”الموت لأمريكا والموت لإسرائيل”.

وانطلقت المسيرة تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المملكة العربية السعودية، في أولى جولاته الخارجية منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

يذكر أن السعودية تقود تحالفاً عسكرياً ضد مسلحي الحوثيين والرئيس السابق، علي عبد الله صالح في اليمن، منذ أكثر من عامين، بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة شرعية بلاده.