﻿مهرجان «السجادة الحمراء» السينمائي ينطلق من غزة بنسخته الثالثة ويبعث للعالم رسائل الأمل وآلام الحصار

غزة – «القدس العربي»: انطلقت من ميناء مدينة غزة المحاصرة، وفي الهواء الطلق، بالتزامن مع مدن رام الله في الضفة الغربية، وحيفا داخل المناطق المحتلة عام 1948، أعمال مهرجان «السجادة الحمراء»، للأفلام السينمائية في نسخته الثالثة، في خطوة أراد من خلالها المنظمون، كما الأعوام الماضية، التركيز على هموم السكان ومشاكل الحصار.

وعلى غرار الأفكار التي اختارتها اللجنة المنظمة لهذا المهرجان السينمائي المصنف رقم 47 على مستوى العالم، والثاني عربيا، اختارت ساحة ميناء الصيادين في مدينة غزة، ليكون مكانا للعرض، يشارك فيه زوار المكان من عامة الناس، الذين اعتادوا كل يوم جمعة التواجد هناك بغرض الترفيه من ضائقة الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال قبل أكثر من عشر سنوات، خاصة وأن اللجنة اختارت في النسخة الأولى للمهرجان، أن تفرش «السجادة الحمراء» التي توضع أمام نجوم السينما العالميين للمرور عليها إلى قاعة العرض، بين الحطام والدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ووقتها سار على هذه السجادة، أطفال صغارا كانوا حفاة، وآخرون من جموع البسطاء والمنكوبين.

ويقول سائد السويركي الناطق باسم المهرجان لـ «القدس العربي»، إن اللجنة اختارت ميناء غزة، بعد أن أظهرت في النسخة الأولى «الصورة الصادمة» من حي الشجاعية، لتشير من خلال المرفأ الذي يخلو من المسافرين وحقائب السفر، الى حجم المأساة والحصار الذي يحيط بالسكان، وليكون الميناء «رمزا للسجن» الكبير الذي يوضع فيه سكان غزة.

وفي هذا العام اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان، من بين 100 فيلم وصلت إليها 45 فيلما، من دول مختلفة من العالم، تحاكي مشاكل حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا الإنسانية.

وبدأ العرض الأول لفيلم «اصطياد الأشباح» للمخرج رائد أنضوني، الذي يعرض فيه قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأراد القائمون على المهرجان المشاركة في إظهار مأساة الأسرى، في ظل خوض نحو 1700 منهم لليوم الـ 26 إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وترافق العرض مع توزيع لجنة التنظيم آلاف الكؤوس المملوءة بالماء والملح على الحاضرين، لشربها على غرار ما يفعل الأسرى خلال الإضراب.

وعرضت أفلام اليوم الأول في ساحة كبيرة في ميناء غزة، بعدما وضعت شاشة عرض كبيرة في المكان الذي جرى تجهيزه بإمكانيات عادية جدا، وذلك بعدما أخذ المنظمون الموافقة على عرض هذه الأفلام من الجهات المختصة في قطاع غزة.

ومن بين الأفلام المشاركة اشتباك، وموج 89، والخيميائي، وقارب ورق، وغزة 36 مليمتر، وميل يا غزيل، وإسعاف، ونفق الموت، وحجر سليمان، والرياح السوداء، وليلة 3000.

ويوضح السويركي لـ «القدس العربي»، أن عملية وصول الأفلام إلى قطاع غزة، تمت عبر تحميلها وإرسالها عبر الانترنت، خاصة في ظل تعقيدات الاحتلال على المعابر والحصار المفروض على غزة، وهو أمر يعيق وصولها بالشكل الطبيعي.

وقال أيضا إن أيا من الفنانين ومن بينهم نجوم عالميون، لم يتمكنوا هذا العام كما المرات السابقة من الوصول إلى غزة، بسبب إجراءات الاحتلال والحصار، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال حالت في النسخة الأولى من المهرجان، دون وصول هؤلاء النجوم لغزة.

وأشار كذلك إلى أن لجنة المهرجان، قبلت أيضا هذا العام إلى جانب الأفلام التي تعالج حقوق الإنسان، أفلاما أخرى تعزز القيم الإنسانية.

ويؤكد السويركي أن هناك اهتماما كبيرا أكثر في العام الحالي بالمهرجان من قبل الكثير من شركات الإنتاج والفنانين، بعد نجاح النسختين الأولى والثانية، وأن ذلك دفع بالكثير من المهتمين لعرض الأفلام بالتزامن مع غزة في كل من مدن يافا والناصرة داخل مناطق الـ 48، إضافة إلى مدينة القدس، بخلاف مدن رام الله وحيفا، اللتين ستشهدان أيضا بالتزامن مع غزة حفل الافتتاح. ورأى أن الاهتمام هذا جاء، بعد أن آمن المشاركون بأن السينما في غزة باتت عاملا معاندا لكل عوامل فنائها.

وأوضح السويركي أن العروض ستوزع بعد اليوم الأول، على مراكز ثقافية عدة، هي مركز المسحال الثقافي، والمركز الثقافي الفرنسي.

يشار إلى أن مهرجان «السجادة الحمراء» الأول انطلق في عام 2015 في حي الشجاعية، وجاء بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب الأخيرة، ونقل في حفل الافتتاح صورا لأنقاض المنازل المدمرة في ذلك الحي المنكوب، فيما عرض المهرجان الثاني في قاعة مركز الشوا الثقافي عام 2016، والثالث يعرض حاليا وانطلقت أعماله من ميناء غزة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المهرجان حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث وزعت الأفلام المشاركة على الأيام المخصصة للعرض.

والمعروف أن قطاع غزة يفتقد إلى دور العرض السينمائية، بسبب عوامل عدة أهمها الحصار، وبين الحين والآخر تبادر مؤسسات محلية ثقافية إلى عرض أفلام سينمائية في قاعات مغلفة، عن طريق عرضها بواسطة أجهزة عرض عادية، تختلف عن تلك التي تستخدم في تقنيات دور السينما، ذات المواصفات الخاصة.