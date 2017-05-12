﻿بوغدانوف: موسكو مستعدة للوساطة بين طهران وواشنطن

لندن – «القدس العربي»: أعلن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، استعداد روسيا للوساطة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحسب وكالة سبوتنيك للأنباء التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أشار بوغدانوف إلى استعداد بلاده للوساطة بين أمريكا وإيران، قائلاً إنه من المرجح أن تتوسط موسكو بين البلدين لوضع حد للتوتر المتصاعد بينهما وتفادي تأزّم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط الحساسة.

وأضاف أن روسيا تواصل محاولاتها للوساطة بين طهران والرياض أيضاً، وأنها تعمل على ذلك باستمرار ودون وقفة كما هو الحال بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الحصول على نتائج إيجابية ليس سهلاً، لكنه لا حل آخر أمام الجميع.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة إيزوستيا الروسية أن موسكو تعمل جادةً لإبعاد إيران وتركيا من الملف السوري بهدف وضع حد للقتال في هذا البلد.

وأكد مسؤول في الخارجية الروسي للصحيفة أنه لنجاح خطة مناطق «خفض التصعيد» تعتقد موسكو بأنه يجب إبعاد تأثير طهران وأنقرة على الملف السوري، مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يساعد على حل الأزمة السورية بشكل دائم، وأنه لا يجب أن تكون القوات المخصصة لمراقبة هذه المناطق من إيران أو تركيا.

وأكد مدير معهد الدراسات الإقليمية الروسي، ديميتري جورالوف، أن محاولات موسكو لإبعاد إيران وتركيا من الملف الروسي هو أمر مطلوب، لأن هاتين الدولتين تتابعان أجندتهما الخاصة التي أدت وتؤدي إلى تعكير الأوضاع وتصعيد الأزمة هناك.