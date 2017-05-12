﻿الحرب بين الترابين و«الدولة» تتصاعد في سيناء

القاهرة – « القدس العربي»: في أول رد فعل على هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» على قبيلة الترابين الذي أسفر عن سقوط 10 قتلى من الجانبين قبل يومين، أعلنت القبيلة، أمس الجمعة، أنها تمكنت بالتعاون مع الجيش المصري من تصفية قيادي خطير في التنظيم يدعى محمود نمر زغرة والشهير بـ»توتا»، في مواجهات عنيفة في سيناء.

وذكرت مصادر قبلية في تصريحات إعلامية، أن زغرة كان مسؤولاً عن تدريب عناصر التنظيم في سيناء.

وجاء ذلك بعد يوم من هجوم شنه عناصر «الدولة» على اجتماع لقبيلة الترابين في منطقة البوطي جنوب مدينة رفح، أسفر عن سقوط 10 قتلى من الجانبين بينهم، سالم أبو لافي، أحد شيوخ قبيلة الترابين.

وأعلنت القبيلة، أن «مقاعدها مفتوحة في أنحاء مصر والبلاد العربية وإن مقعد الشيخ سالم أبو لافي في قرية البرث جنوب رفح شمال سيناء مفتوح على مدار الـ 24 ساعة للجميع ليس لأخذ واجب الغزاء وإنما للتشاور وتقديم كل العون والمساعدة والتنسيق لكل من يسعى من أبناء قبائل سيناء وعائلاتها في الثأر من تنظيم الدولة الإسلامية».

وأضافت ، في بيان: «نعلن أننا وبعون الله وحوله مستمرون مع قواتنا المسلحة الباسلة وكل الدولة المصرية بكل مكوناتها وكل الشعب المصري العظيم بكل أطيافه فى الحرب على الإرهاب وكل من يسعى بالفتنة وجلب الخراب والدمار لهذا الوطن».

في الموازاة، نفى اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» صحة ما تردد عن عن إعلان فرع قبيلة الترابين في قطاع غزة الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكان المنبر الإعلامي الجهادي الخاص بالتنظيم، نشر بيان «ترابين فلسطين» الذي توعد بالتدخل لمساعدة أبناء القبيلة في سيناء، وجاء في البيان « لن نلتزم الصمت كثيرًا وسوف يكون هدوؤنا له ما بعده، فلن تمنعنا الحدود ولا السدود لنصر إخواننا بناء على رابطة الدم التي نشترك بها وبناء على النصرة والدفاع عن الأهل التي تكفل بها ديننا الحنيف، وأخيرًا جميع الأجسام والمراكز الأمنية يجب أن تعي هذا الأمر حتى لا تنجر غزة إلى الفوضى والفلتان الأمني، ونحن لسنا دعاة لذلك، وعلى الجميع احترام القرارات التي تصدر عن قبيلتنا».

وأضاف «إننا قبيلة لديها ما لديها من المال والقوة لكي تدافع عن حقها في الوجود كباقي الأجسام الموجودة، لا سيما أن إحصائيات القبيلة في غزة فقط من 150 ألفًا إلى 200 ألف مواطن، وفي مصر ما يقارب حوالي مليون مواطن ينتمي إلى القبيلة».

وأشار البيان إلى أن «دماء أبنائنا (من القبيلة) التي سالت في سبيل المعركة مع هذا التنظيم التكفيري الذي لا يرحم شيخا ولا طفلا ولا رجلا ولا امرأة لن تذهب هدرًا، وأن الأمد طويل لقطع كل يد امتدت تجاه أبنائنا».

وأعتبر بيان «ترابين فلسطين» أن «تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، لم يحترم الديانات ولا المواثيق الوضعية والتي تحث على عدم إراقة الدماء أو انتهاك الممتلكات والحرمات، وأصر على ممارسة أفكاره التكفيرية المحرضة على القتل والترويع والترهيب ضد المسلمين إذ يستخدم آيات ليس لها علاقة بما يجري ويأخذ فقط النص دون توخي استفساراته الفقهية ولا الدينية أصلا غير آبه البتة بما قد تحدثه هذه الأفعال والتي حرمها الله في محكم تنزيله».

كما يصر التنظيم، وفق البيان «على ارتكاب أبشع الأفعال لكي يحكم السيطرة والنفوذ لديه تنفيذا لأوامر أجندة إسرائيلية أمريكية عربية، وهذا الحال لم يقتصر على سيناء فقط بل على البلدان العربية، حيث تم تحذير هذا التنظيم مرارا وتكرارا إلا أنه رفض ذلك بذريعة أنه يريد نشر الإسلام الذي ليس لهم أي علاقة به.