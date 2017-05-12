﻿السيسي يختار سكرتير مبارك مديراً لمكتبة الإسكندرية… والمعارضة ترفض

القاهرة – « القدس العربي»: أثار اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك لشؤون المعلومات، مديرًا لمكتبة الإسكندرية، استياء المعارضة المصرية، أمس الجمعة.

وقال عبد العزيز الفضالي، أمين شباب حزب «تيار الكرامة»، لـ«القدس العربي»، إن «قرار السيسي بتعيين الفقي السكرتير السابق للرئيس الأسبق حسني مبارك مديرا لمكتبة الاسكندرية يتسق تماما مع رؤيته الواضحة بإعادة تدوير رجال نظام مبارك داخل مختلف مؤسسات وهيئات الدولة المصرية، ويؤكد بشكل قاطع أن نظام مبارك لم يسقط بعد وإن انحيازات النظام الحالي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمثل امتدادا لانحيازات نظام مبارك نفسها دون تفرقة أو اختلاف».

وأضاف: «سبق للسيسي الاستعانة بإبراهيم محلب وعلي مصيلحي وهشام عرفات وهشام الشريف وأحمد درويش وكرم جبر ومكرم محمد أحمد وآخرين، وجميعهم كانوا أعمدة رئيسية في نظام مبارك ، بل وسبق اتهام بعضهم على ذمة قضايا فساد عقب الثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011».

وأكد أن «جميع اختيارات السيسي من رموز دولة مبارك لم تثبت كفاءتها أو قدرتها على الابتكار ومعالجة المشاكل، في الوقت الذي يتجاهل فيه السيسي الكفاءات الحقيقية التي تعرض البدائل الجادة للتغيير الذي يطلبه الشارع المصري، ما يؤكد أن نظرة النظام الحالي قاصرة، ولا تتبع أي منهج علمي أو معايير وطنية لاختيار المسؤولين في مختلف المؤسسات والهيئات».

وطالب الفضالي، «مثقفي مصر بألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام سعي النظام لتجريف أحد أهم المكتبات عالميا، بعدما تولى إدارتها من سعى جاهدا بعد الثورة على نظام كان أحد ركائزه أن يتولي أي منصب، وآخرهم محاولاته التي باءت بالفشل في رئاسة جامعة الدول العربية».

وأكد معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لـ «القدس العربي»، رفضه لتعيين الفقي مديرا لمكتبة الاسكندرية، مطالبا بضرورة السعي لتحقيق مطالب الثورة الأساسية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.

وأضاف: «سكرتير المخلوع مبارك لشؤون المعلومات، ونائب مجلس الشعب دائرة دمنهور بالتزوير عن الحزب الوطني المنحل في عام 2005، حاول الترشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فعادت موجات الهجوم تطارده ولم يتمكن من تحقيق حلمه، وجاء النظام الحالي ليحقق حلمه فعينه مديرا لمكتبة الاسكندرية».

وتابع: «تعيين الفقي مخالف لكل القواعد المنطقية، ويعتبر ردة لزمن ما قبل الثورة، لذا نرفضه ونطالب بمحاسبته على دوره في نظام المخلوع مبارك».

وكانت المنافسة على اختيار رئيس جديد لمكتبة الإسكندرية، خلفًا للدكتور إسماعيل سراج الدين، الذي شغل منصب رئيس المكتبة منذ تأسيسها قبل 15عامًا، انحسرت بين كل من مصطفى الفقي والكاتب محمد سلماوي عضو مجلس أمناء المكتبة، والسفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس العلاقات الخارجية المصري، ورفعت أسماء الثلاثة بشكل نهائي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اختار الفقي.