﻿«الحشد الشعبي» يسيطر على 7 قرى قرب الحدود العراقية السورية

الموصل – «القدس العربي»: أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن قوات من «الحشد الشعبي» سيطرت على 7 قرى قرب الحدود مع سوريا، شمالي البلاد بعد هجوم واسع انطلق، فجر أمس الجمعة، فيما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن قتل «المسؤول الشرعي» في تنظيم «الدولة»، في مدينة الموصل القديمة.

وقال النقيب جبار حسن : إن «قوات من الحشد الشعبي مدعومة بإسناد الطيران العراقي تمكنت من تحرير قرى، سدخان، وسبايا حروش، وابو لحاف، وأم كيبرة، وام الشبابيط، وبوثة، وتل حاجم)، وتقع جميعها في أطراف مركز ناحية القيروان غرب الموصل قرب الحدود مع سوريا»

وقيروان هي ناحية تابعة لقضاء البعاج الذي يبعد مسافة 120 كيلومترا غرب الموصل.

وأضاف أن «التقدم كان سريعا بسبب شدة القصف الجوي الذي نفذه طيران الجيش العراقي على مواقع داعش ومستودعات الاسلحة والسيارات المفخخة».

وأكد المتحدث باسم الحشد، أحمد الأسدي، أن الصفحة الثانية من عمليات «محمد رسول الله» تستهدف استعادة مناطق غرب قضاء تلعفر من سيطرة «الدولة» وتأمين الحدود السورية العراقية التي يتواجد فيها أغلب قيادات التنظيم.

وذكر الأسدي، خلال مؤتمر صحافي، إن عمليات «محمد رسول الله» هي جزء من «عمليات قادمون يا نينوى» وتستهدف استعادة السيطرة على ناحية القيروان وقضاء البعاج وتأمين الحدود السورية العراقية التي «تمثل عمق داعش»، مبيناً أن «الصفحة الثانية من تلك العلميات تستهدف أيضا دخول مناطق الحدود السورية لأنها هدف استراتيجي، حيث أن أغلب قيادات تنظيم داعش وزعيمه أبو بكر الغبدادي يتواجدون في هذا المناطق».

أوضح أيضاً أن «تلك المنطقة لها أهمية كبيرة ومهمة للحشد الشعبي، وبأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، تمت استعادة 6 مناطق»، مشيرا إلى أن «العمليات مستمرة حتى الآن، حيث تم قتل 57 عنصرا من داعش وحرق 12 سيارة مفخخة في المناطق المستعادة، وسوف نقوم باستعادة 10 مناطق لنهاية اليوم».

وقال الملازم أول نايف الزبيدي إن «المئات من المدنيين نزحوا خلال الساعات الماضية من القرى المحيطة بمركز ناحية القيروان بسبب شدة القصف الصاروخي الذي تعرضت لها قراهم».

وأوضح أن «نحو 400 مدني تم إجلاؤهم من قرى القيروان ونقلهم الى مناطق بعيدة عن مسرح العمليات العسكرية».

وكانت مصادر عسكرية عراقية، أعلنت إن قوات «الحشد» شنوا هجوما جديدا لاستعادة مناطق واقعة على حدود سوريا غرب الموصل شمالي العراق.

وقال قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل من «الدولة الإسلامية» الفريق الركن رشيد يار الله في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي، إن «قطعات الحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش بدأت بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مناطق قيروان».

من جانبه، قال لقمان ابراهيم كلي، آمر الفوج الثامن في قيادة قوات سنجار(تتبع البيشمركه وهي قوات الإقليم الكردي شمالي العراق) ان «قوات قيادة سنجار في حالة تأهب، بعد بدء هجوم قوات الحشد الشعبي باتجاه ناحية قيراون(على حدود سنجار من جهة الجنوب) والحدود العراقية السورية».

وأضاف «لدينا 9 مجمعات جنوبي سنجار كان يقطنها الايزيديون، ونحن على اهبة الاستعداد للتحرك واستعادتها في حال ورود الأوامر إلينا من الجهات العليا».

وفي الموصل، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن تمكن الأجهزة الامنية من قتل بـ»المسؤول الشرعي» في تنظيم «الدولة»، في مدينة الموصل القديمة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إن «الشرطة الاتحادية قتلت ما يسمى المسؤول الشرعي في الموصل القديمة المكنى ابو علي البصراوي وابو يوسف المصري مسؤول الارزاق ومساعده رضوان المصلاوي ودمرت عجلة مفخخة وقتلت ثلاثة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة قرب جامع بلال الحبشي في الموصل القديمة».

وأضاف ان «الشرطة الاتحادية تخوض قتالا عنيفا في شوارع الاقتصاديين وتشتبك مع عناصر التنظيم بالأسلحة الخفيفة والرمانات اليدوية وتجري عمليات بحث ومطاردة للمسلحين بين المنازل والازقة وتقتل العشرات منهم فيما تواصل قطعاتنا الساندة عمليات النقل والإجلاء لمئات المدنيين الذين حررناهم من قبضة تنظيم داعش وتنقلهم الى مخيمات النازحين».

وحسب المصدر، «في محور جنوب المدينة القديمة استعادت قوات الشرطة الاتحادية مستشفى النور الاهلي ومدرسة استخدمها المسلحون لتصنيع المتفجرات وتلغيم العجلات».وتشن القوات العراقية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة لطرد «الدولة» من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق. واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير الماضي، وتقاتل منذ شباط/فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي.ويقول قادة الجيش ان «الدولة» ما يزال يسيطر على نحو ثلاثين في المئة فقط من النصف الغربي للمدينة.