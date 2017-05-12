﻿الأسرى في «نفحه» يتعرّضون لأساليب تنكيلية واتهام إدارة «ايشل» باحتجاز المضربين في أقسام الجنائيين

رام الله – «القدس العربي»: تواصل الإضراب الجماعي الذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان «إضراب الحرية والكرامة» منذ 17 نيسان/ ابريل الماضي، لكن الجديد أن بوادر مفاوضات جدية لاحت في الأفق بين قادة إضراب الأسرى وسلطات السجون الإسرائيلية التي بادرت للمفاوضات بعد فشل كل محاولاتها لكسر إرادة الأسرى وإضرابهم.

وأكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجود مبادرة من إدارة السجون الإسرائيلية لتجميع قيادة المضربين عن الطعام لمناقشة مطالب الأسرى. رغم أن الواضح حسب التسريبات أن سلطات السجون تواصل السعي لمحاولة الانطلاق في مفاوضات مع الأسرى دون مشاركة قائد الإضراب المناضل مروان البرغوثي، إلا أن الأسرى متمسكون بوجوده على رأس أية مفاوضات أو نقاشات من هذا القبيل.

واعتبر أنه ليس واضحا إن كانت إدارة السجون الإسرائيلية جادة في مفاوضاتها مع الأسرى، لكن من المؤكد أن الحراك الجماهيري والضغط الدولي، وخطورة وضع الأسرى المضربين مع قرب انتهاء الشهر الأول من الإضراب ونقل العديد منهم إلى المستشفيات، دفع إسرائيل لبدء الحديث عن الشروع في مفاوضة الأسرى، بعد وجود رفض معلن لهذا الموضوع في السابق.

وأكد أن سلطات الاحتلال هي المسؤولة عن هذه الأزمة وتداعياتها، خاصة مع وجود تدهور واضح في الوضع الصحي للمضربين نظرا لأن عددا كبيرا منهم بدأ يتقيأ الدماء، إضافة إلى فقدان كمية كبيرة من الوزن، وحدوث الدوران و»الدوخة» وحدوث مشاكل صحية عديدة، رغم أن الإضراب هو مطلبي إنساني.

من جهته دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي، للتدخل الفوري لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومواثيق جنيف لعام 1949، وتلبية مطالب الاسرى الفلسطينيين العادلة.

جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني خلال لقاء مع القنصل الفرنسي العام بيير كوشار، وممثل اليابان في فلسطين تاكاشي أكولوبو، والقائم بأعمال القنصل الأمريكي، إضافة إلى اتصالات مع المسؤولين الأوروبيين والأمم المتحدة والأشقاء العرب.وفي السياق أفادت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، بأن الأسرى المضربين في سجن نفحة يتعرضون لأساليب تنكيلية تصل إلى حد الاعتداء عليهم بالضرب، للضغط عليهم ودفعهم لإنهاء إضرابهم. وأوضحت اللجنة عقب زيارة محامي نادي الأسير للأسير المضرب سامر أبو دياك، من محافظة جنين أن وحدات قمع السجون «الدرور» و»المتسادا» و»اليماز» لا تفارق السجن، وهي تقوم بعمليات التفتيش والاقتحامات على مدار الساعة.

وأكد أن قوات القمع اعتدت على عدد من الأسرى قبل أيام بالضرب بالعصي ورشهم بالغاز رداً على عدم تمكن أحد الأسرى المضربين من الوقوف عند فحص النوافذ. كما أشار إلى أن أية عملية احتجاج يقوم بها الأسرى يتم نقلهم بمقابلها إلى الزنازين الانفرادية. ولفت إلى انتهاج إدارة السجن لسياسة نقل الأسرى المستمرة داخل السجن، إذ لا يستقر أسير في غرفة لأكثر من ثلاثة أيام. ونقل المحامي عن الأسير أبو دياك أن الاعتداءات وعمليات القمع التي تقوم بها إدارة السجن، لن تكسر عزيمتهم، وهي تزيدهم قوة وإصراراً على مواصلة معركتهم حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية واسترجاع كرامتهم.

وأعلنت اللجنة أن إدارة سجن «ايشل» تعزل الأسرى المضربين عن الطعام داخل أقسام للسجناء الجنائيين، وسط إجراءات تنكيلية وقمعية تمارسها قوات القمع على مدار الساعة. وأضافت أن محامي نادي الأسير تمكن ولأول مرة من زيارة الأسير المضرب بلال عجارمة في سجن «ايشل»، بعد عمليات تنقيل تعرض لها.

وأفاد الأسير عجارمة للمحامي: «أن إدارة السجون أقدمت على نقله من سجن نفحة إلى العزل الانفرادي في سجن عسقلان بعدما صادرت جميع مقتنيات الأسرى وجردتهم من ملابسهم وأبقت على ملابس إدارة السجن، وهناك أُخضع كباقي الأسرى المضربين لمحاكمات داخلية وعقوبات جماعية، وبقي لمدة تسعة أيام محتجزاً بين السجناء الجنائيين، الأمر الذي دفعه للتوقف عن شرب الماء في اليومين الثامن والتاسع من الإضراب. وفي 30 ابريل/ نيسان الماضي نُقل إلى سجن ايشل، ويُحتجز حالياً مع أربعة أسرى آخرين وهم: أكرم أبو بكر ومحمود أبو سرور ووسيم الجلاد، وأيمن الشرباتي، وذلك في أقسام العزل الانفرادي للسجناء الجنائيين وداخل زنازين ضيقة تنتشر فيها الصراصير والبق.

وتابع: «تتعمد إدارة السجن إحضار الطعام يومياً لهم، لاستفزازهم ومحاولة لضغط عليهم لثنيهم عن الإضراب، كما أن الاقتحامات والتفتيشات التي تنفذها قوات القمع تبدأ بعد منتصف الليل وتستمر لساعات، وذلك لحرمانهم من النوم وما يزيد من معاناتهم تعمد السجناء الجنائيين، الصراخ وقذفهم بالشتائم والألفاظ البذيئة لساعات متأخرة.

وذكر الأسير أن إدارة السجون أقدمت على عرض الفيديو المفبرك للقائد البرغوثي أمامهم، وكان ردهم أنهم مستمرون بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم، لافتاً إلى أن معنوياتهم عالية رغم كل الأوضاع الصحية الصعبة التي يمرون بها، حيث فقد من وزنه 16 كغم. وختم الأسير الزيارة بقوله «نحن نقضي أحكاماً بالمؤبد والسنوات الطويلة، فإما أن نعيش بكرامة أو نرتقي شهداء للكرامة».