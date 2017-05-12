﻿قاتل الشهيد فقها ومساعدوه يمثلون جريمة الاغتيال تمهيدا للمحاكمة

غزة – «القدس العربي»: أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الانتهاء من عملية تمثيل المتهم بجريمة اغتيال الشهيد مازن فقها، العملية في موقعها، وذلك بعدما جرى الكشف عن تمكن قوات الأمن بغزة من حل لغز العملية، والوصول إلى الجاني.

وكان فقها قد اغتيل على غير العادة بمسدس كاتم للصوت قبل أكثر من شهر ونصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع إياد البزم في تصريح صحافي، إن النيابة العسكرية انتهت فجر أمس الجمعة، من تمثيل الجريمة بمشاركة المتهم الأول بقتل الشهيد فقها، وآخرين مشاركين بالجريمة.

وأكد أن بقية الإجراءات القانونية تستكمل «تمهيدا لعرضهم على المحكمة».

وأكد البزم أن الأجهزة الأمنية في غزة «أثبتت في كل المحطات أنها على قدر المسؤولية والثقة، وستبقى درعا يحمي شعبنا ومقاومتنا».

وأشار إلى أنه على مدار 47 يوما، أي منذ وقوع عملية الاغتيال، حتى الكشف عن المنفذ «عملت الأجهزة الأمنية بكل قوة وتحد لكشف خيوط جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها، حتى تم الوصول للقاتل ومن ساعده».

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أول من أمس الخميس، عن تمكن أجهزة الأمن في غزة من اعتقال منفذ عملية اغتيال فـقها. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي أعطى الأوامر لتنفيذ عملية الاغتيال، التي وقعت يوم 24 مارس/ آذار الماضي.

وأوضح أن وزارة الداخلية في غزة ستقوم خلال مؤتمر صحافي بعرض كل ملابسات القضية وتفاصيلها، وتوعد بالقصاص من الفاعل على قاعدة «العدالة الثورية».

وفي غزة توالت إشادات فصائل المقاومة بعملية كشف تفاصيل عملية اغتيال الشهيد فقها، وأثنت على دور أجهزة الأمن في قطاع غزة التي تمكنت من الوصول للمنفذ، ودعت لمحاكمته من خلال «محكمة ثورية».

كذلك انطلق العديد من المسيرات التي نظمها نشطاء حركة حماس، ابتهاجا بمعرفة قاتل الشهيد فقها، فنظمت مسيرة أمام منزل الشهيد فقها في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، ورددوا خلالها هتافات تحيي الأجهزة الأمنية في غزة، وتطالب بتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهيد.

وكان فقها قد اغتيل، برصاصات اخترقت الجزء العلوي من جسده، خلال تواجده في قبو منزل العمارة التي يقطن بها في حي تل الهوا.

وشرعت أجهزة الأمن في غزة بعملية أمنية واسعة النطاق للوصول إلى المنفذين، شملت إغلاق معابر القطاع ومنطقة البحر لأيام.

وفقها هو أسير محرر أطلق سراحه من ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وعائلته تقطن شمال الضفة الغربية، غير أن سلطات الاحتلال قامت بإبعاده إلى قطاع غزة هو وعدد آخر من المحررين.

ولم تكن طريقة الاغتيال هذه معهودة من قبل، ضمن الصراع القائم بين المقاومة وإسرائيل، التي كانت تلجأ لتصفية قادة المقاومة والانتفاضة من خلال القصف الجوي.