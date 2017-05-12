﻿النظام السوري يفتتح مكتباً للهجرة والجوازات داخل حي الوعر المحاصر ويصدر الجوازات للمهجرين قسراً

دمشق ـ «القدس العربي»: في حادثة هي الأولى من نوعها على صعيد المناطق المهجرة، والداخلة ضمن «سوريا المفيدة» للأسد وروسيا، افتتح النظام السوري مكاتب للهجرة والجوزات، والأحوال المدنية في حي الوعر المحاصر بمدينة حمص، والذي يتم تهجير أهله خلال الفترة الراهنة، وذلك لتسهيل أمور تثبيت الزواج والولادات، واستخراج جوازات سفر لأهالي حي الوعر، مقابل 400 ألف ليرة سورية، أي ما يساوي 800 دولار أميركي للجواز الواحد.

وقال مدير مركز حمص الإعلامي داخل حي الوعر أسامة أبو زيد في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»: «الأحوال المدنية من معاملات الزواج والولادات والوفيات والوكالات وأخيراً جوازات السفر هي نقاط تم تثبيتها في شهر آذار / مارس من العام الجاري، خلال إبرام الاتفاق الذي تم بين نظام الأسد ولجنة تفاوض حي الوعر الحمصي بحضور الضامن الروسي».

وأضاف: «نظام الأسد بدأ مع بداية تنفيذ الاتفاق، تسهيل حصول الراغبين على ما سبق من المعاملات وتوثيقها لديه بعد غياب إجراءاتها عن حي الوعر، إلا أن نظام الأسد سعى للتملص من التزامه بجوازات السفر وتأجيلها الدفعة تلو الأخرى، ونتيجة ضغط من لجنة تفاوض حي الوعر التي طالبته بتنفيذ الالتزامات التي ثبتها على نفسه أمام الطرف الروسي، بدء بعد خروج الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر بمنح جوازات سفر لمن يريد من أهالي حي الوعر، على أن يلزم الراغب بالحصول على هذا الجواز المتاح لمدة عامين فقط، بدفع مبلغ وقدره 800 دولار».

وصرح الناشط الإعلامي المحاصر في حي الوعر محمد الحميد لـ «القدس العربي»، «ان انشاء مكتب هجرة وجوازات داخل حي الوعر كان ضمن أحد بنود اتفاق حي الوعر، لإصدار جوازات لمن يريد من داخل الحي ولو كان مطلوبا لأفرع المخابرات لدى النظام، ولكن مقابل دفع رسم قنصلي قيمته 470 دولاراً أمريكياً للجواز، وبعد مماطلة طويلة افتتح النظام مكتب للهجرة وبدأ اصدار الجوازات، ولكن مع تغير المبلغ المتفق علـيه، ليـكون الرسـم 800 دولار».

وكان من المفترض ان يبدأ كل من مكتب الهجرة والجوزات ومكتب الأحوال المدينة عمله بعد خروج الدفعة الأولى من مهجري الوعر، إلا ان مكتب الأحوال المدنية بقي إلى ما بعد الدفعة الرابعة حتى بدء عمله الفعلي، فيما بدأ الآن مكتب الهجرة والجوازات ممارسة العمل الموكل اليه، بعد خروج قرابة الـ 90 ٪ من مهجري الحي.

وأضاف: «الى الآن لم يدخل عناصر النظام السوري أو ميليشياته إلى حي الوعر الذي ما زال يحافظ على نمط حياته المعتادة منذ سنوات، بيد ان عدد الأهالي قد نقص بشكل واضح، مقدراً ان أعداد المهجرين بلغ حتى اليوم نحو 15 ألف شخص، فيما تنتظر قافلتان الخروج من الحي والتهجير إلى غير رجعة، إحداهما ستقل المدنيين إلى ادلب غدا الاحد، والثانية ستقل عناصر الثوار إلى كل من جرابلس، وادلب، وريف حمص الشمالي، ويقدرها عدد هذه الدفعة بـ 1300 شخص، بحيث تكون هي الدفعة الأخيرة، ثم تتسلم الكتيبة الروسية المعنية بالأمن، حي الوعر، بمساعدة من أفرع المخابرات، لافتا إلى الان أفراد الكتيبة الروسية هم من الشيشان ويتكلمون العربية».

النظام السوري الذي يمنح اليوم الجنسية السورية لكل من يدافع عن بقايا هيكله من مرتزقة العالم، وبعد ان كان رسم جواز السفر 100 دولار أمريكي قبيل اندلاع الثورة، أقر برلمانه نهاية شهر آذار /مارس الفائت، تعديلات على «الرسم القنصلي» تجديد ومنح جواز ووثائق السفر السورية للمواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها، حيث تنص الفقرة «أ» من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم الذي أقره البرلمان على أن «يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكـي».

فيما تشير الفقرة الثانية من المادة ذاتها إلى أنه «يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدون خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي.

وأرجع النظام السوري سبب هذه التعديلات إلى الصعوبات التي يعانيها «المواطنون السوريون المقيمون خارج الجمهورية العربية السورية ولا سيما في الدول التي ليس بها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها وبغية تسهيل أمورهم وتجنيبهم اللجـوء إلى السـماسرة»، حسـب القرار.