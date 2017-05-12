﻿جيرمي كوربن: سنستمر في دعم الشعب السوري للخروج من محنته والعنف وحده ليس حلا

لندن ـ «القدس العربي» : اكد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن في ندوة نظمها قسم الأمن الدولي في «المعهد الملكي للشؤون الدولية» (تشاتهام هاوس) صباح أمس الجمعة ان حزب العمال سيستمر في دعم الشعب السوري ومساعدته على الخروج من الأزمة الخطيرة التي يمر بها، إذا فاز في الانتخابات الاشتراعية التي ستجري مطلع الشهر المقبل.

وركز كوربن في ندوة عنوانها «عرض لأولويات حزب العمال في السياسة الخارجية والدفاعية»، على ان كل الحروب تنتهي بالتفاوض وانه يؤيد أي مفاوضات باشراف الأمم المتحدة تسعى إلى حل الأزمة السورية وبمشاركة الأطراف المعنية بهذه الأزمة، كما يؤيد هذا الخيار في معالجة الأزمات الأخرى.

وأوضح انه حتى لو تمت هزيمة «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من دون نجاح المفاوضات في جنيف فإن السلام قد لا يتحقق، فالحسم العسكري وحده لا يكفي لانهاء هذه المأساة.

ودعا كوربن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تمزيق الاتفاقيات الساعية إلى السلام عن طريق المفاوضات وإلى عدم التصعيد العسكري في مواجهة خصوم أمريكا والغرب في العالم. ومن الأمور المطلوبة في هذا المجال في رأيه ضرورة انتماء أمريكا وكوريا الشمالية إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية والعودة على التفاوض بين الدولتين بالإضافة إلى انتماء الدول الأخرى غير المنتمية للاتفاقية.

وقال انه أمضى حياته في السعي إلى تحقيق السلام في العالم، ولن يتخلى عن هذا الهدف إذا اصبح رئيسا للحكومة البريطانية.

وشدد على خطورة تصعيد الحرب في سوريا مشيرا إلى انه زار مخيمات للاجئين سوريين وتحدث إلى فتاة في الـ(14) من عمرها كانت تقاسي أسوأ الأوضاع، ومع ذلك استمرت في الامل وقالت انها تريد ان تصبح طيبة. ووعد بمحاولة تحقيق أهدافها إذا كان بوسعه فعل ذلك.

وفي رده على سؤال حول قمع النظام السوري لشعب سوريا وعما سيكون مستقبل هذا البلد، أجاب انه من الخطأ أن يلغي الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاقية النووية مع إيران لأن في هذه الاتفاقية البنود التي تحمي حقوق الإنسان في إيران والمنطقة عموما، وان افضل وسيلة لمواجهة المنظمات التي تمارس الإرهاب في سوريا هي تلك التي تنفذ دراسات وابحاث معمقة حول مصادر المبالغ الضخمة من الأموال التي تُصرف لدعم هذه المنظمات والأشخاص الذين يقفون خلفها وانه اذا وصل إلى المنصب البريطاني الأول فانه سيطالب بتحقيقات حول هذه الأمور وحول الجهات التي تسمح لبعض المنظمات الإرهابية ببيع النفط الموجود في المناطق التي تحتلها إلى الخارج.

وسأله أحد الحاضرين إذا كان مستعدا للتفاوض مع «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) فقال انه ليس مستعدا لذلك.

واعتبر ان أي عمليات عسكرية ستقوم بها بريطانيا تحت قيادته في الخارج يجب ان تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، وعليها مساعدة الشعوب وتخفيف وقع اللجوء وانعكاساته وإنقاذ اللاجئين بدلا من زيادتهم عبر العنف وحده او دعم الجهات التي تمارس العنف فقط لتحقيق الأهداف.

وعبّر عن تأييده لحقوق الشعب الكردي ولتنفيذ الوعود التي قُدمت إلى هذا الشعب في مطلع القرن الماضي وتم التراجع عنها. وقال ان أي حل للقضية السورية او قضية شمال العراق يجب ان يأخذ في الاعتبار حقوق وتطلعات الشعب الكردي.

وفي مطلع كلمته أشار كوربن إلى ان الرئيس الأمريكي الراحل دوايت ايزنهاور الذي كان احد الجنرالات الأبرز دورا في الانتصار في الحرب العالمية الثانية حذر العالم من خطورة ما سماه «عقدة الصناعة العسكرية» في فرض سياسات العنف العسكري والتسلح على حساب الحلول السياسية في حياة الشعوب والأمم وانه هو شخصيا يؤيد هذه السياسة الحكيمة.

ولدى سؤاله اذا كان من الممكن ان يستخدم السلاح النووي في حال تعرض بريطانيا لهجوم خطير، قال انه سيستمر في سياسات ورثها عن الحكومات السابقة بالنسبة لتمويل مشاريع التسلح النووي (ترايدنت وغيرها) ولكنه سيبذل كل جهد ممكن لعدم استخدام هذه الأسلحة الخطيرة.

واعتبر ان العالم حاليا في وضع اخطر مما كان عليه في لترة الحرب الباردة، وخصوصا على أثر سياسات اتبعتها حكومات أمريكا ودول غربية بمحاولة تغيير الأنظمة بالقوة (وكورين من أشد المنددين بالغزو الأمريكي البريكاني للعراق عام 2003) فهذه السياسات، برأيه، تؤدي إلى تعزيز وتصعيد الإرهاب، ولا تأتي بأنظمة افضل.

وقال ان عدد اللاجئين لأسباب سياسية في العالم حاليا هو أكبر من أي وقت مضى.

وبالتالي، قال انه سيتبع سياسة مختلفة في التعامل مع أمريكا تحت قيادة ترامب عن السياسة التي تتبعها زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الحكومة البريطانية حاليا تريزا ماي فهو لن يضع يده في يد ترامب في كل قرار يتخذه الرئيس الأمريكي وسيختار اتباع سياسة بريطانية خارجية مستقلة إلى حد ما مع ادراكها لأهمية العلاقة البريطانية ـ الأمريكية التي مورست بنجاح في العقود الماضية ونجحت في انقاذ العالم من الفاشية.

وقال ان التصويت لخصمه حزب المحافظين بعني التصويت لمزيد من ضلوع بريطانيا في حروب أخرى في العالم وتصعيد الحروب الحالية والتي يتزايد ضحاياها الأبرياء.

ووعد باستمرار تعاون بريطانيا مع أوروبا في مجالات الأمن والاقتصاد بعد خروج بلده من المجموعة الأوروبية وباستمرار التزاماتها السياسية والإنسانية المشتركة مع حلفائها الأوروبيين.