﻿ناني يؤكد رغبته في البقاء مع بلنسية الاسباني

مدريد – د ب أ: كرر المهاجم البرتغالي لويس ناني إبداء رغبته في البقاء مع بلنسية الأسباني، رغم ما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية. وسجل النجم البرتغالي أربعة أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها مع بلنسية في الدوري هذا الموسم، الذي شهد حالة من عدم الاستقرار في النادي في ظل تغيير ثلاثة مدربين، حيث يحتل بلنسية المركز الثالث عشر. وقال ناني: «أرغب في البقاء هنا. أود الاستمرار، ولدي عقد مع بلنسية… كنت أدرك عندما جئت إلى هنا أنني أنضم لناد كبير، وهذا لم يتغير.» وأضاف: «أشعر بحال جيدة وأرغب في تقديم الأفضل… أمامنا مباراتان متبقيتان وأود أن أرسم صورة جيدة في نهاية الموسم ثم أبدأ التفكير في العام المقبل بطموح.»

الحكم الألماني بريش يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تكليف الحكم الألماني فيليز بريش بإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وريال مدريد حامل اللقب. وستكون المباراة النهائية في كارديف في الثالث من حزيران/ يونيو، ثاني نهائي أوروبي كبير يديره بريش (41 عاما)، حيث أدار نهائي الدوري الأوروبي 2014 بين أشبيلية الأسباني وبنفيكا البرتغالي في تورينو. وأدار بريش خمس مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، بينها مباراة بورتو البرتغالي ويوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر. كذلك أدار مباراة أندرلخت البلجيكي ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وكان ضمن حكام كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) حيث أدار مباراتين في دور المجموعات ومباراة أخرى في دور الثمانية. أما نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وأياكس في ستوكهولم في 24 أيار/ مايو، فيديره السلوفيني دامير سكومينا (40 عاما).

نوبل لاعب وستهام يخضع لجراحة في البطن

لندن – رويترز: قال وستهام الانكليزي إن لاعبه مارك نوبل خضع لجراحة في البطن وسيغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري. وسيغيب نوبل الذي شارك في 35 مباراة في كل البطولات هذا الموسم عن مواجهة ليفربول غدا في أخر مباريات الفريق على ملعبه، ثم عندما يحل ضيفا على بيرنلي في ختام الموسم. وقال ستين فاندنبروكه مدير القطاع الطبي والرياضي في وستهام: «مارك كان يلعب وهو يتألم لكنه قائد الفريق وأراد تقديم كل شيء لضمان البقاء في الدوري الممتاز. كان شجاعا وحاول التغلب على الألم لكن في النهاية لم يستطع». وأضاف: «ذهبنا لمقابلة الطبيب في الليلة السابقة لمباراة توتنهام (في الخامس من مايو) وأكد على ضرورة إجراء الجراحة سريعا. مارك شارك في المباراة ولعب دورا كبيرا في الفوز الذي أكد بقاء النادي في دوري الأضواء».

ليستر مهدد بفقدان لاعبه درينكووتر حتى نهاية الموسم

لندن – رويترز: قال كريغ شكسبير مدرب ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي إن لاعبه داني درينكووتر سيغيب بنسبة كبيرة حتى نهاية الموسم الجاري بسبب إصابة في الفخذ. ويواجه ليستر، الذي ضمن البقاء في الدوري الممتاز بعد الفوز 3-صفر على واتفورد الأسبوع الماضي، مانشستر سيتي اليوم. وقد يفتقد أيضا قلب الدفاع روبرت هوث بسبب إصابة في القدم. وقال شكسبير: «نحتاج لمنحه (درينكووتر) وقتا للتعافي من الإصابة. لا أتوقع أن يشارك هذا الموسم». كما يفتقد ليستر المدافع ويز مورغان بسبب الإصابة.

بادشتوبر بصدد الرحيل عن بايرن ميونيخ!

برلين – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني أنه لن يمدد عقد مدافعه هولغر بادشتوبر عقب نهاية الموسم الجاري. ويلعب بادشتوبر، المنكوب بالإصابات المتكررة، لشالكه منذ مطلع العام على سبيل الإعارة، ورفض شالكه التعاقد معه بشكل نهائي. وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس البايرن، إن عقد بادشتوبر (28 عاما) ينتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل. وأضاف: «كان واضحا منذ البداية، عند إعارته إلى شالكه، أنه سيكون عليه البحث عن تجربة جديدة مع فريق آخر، ربما خارج ألمانيا.»

غرامة 3500 دولار على رئيس ملقة الاسباني بسبب تغريدة

مدريد – الأناضول: قررت لجنة مكافحة العنف والعنصرية في إسبانيا، توقيع غرامة مالية على القطري عبدالله آل ثاني رئيس نادي ملقة بسبب تغريدة على «تويتر» ضد إقليم كتالونيا. وتم توقيع غرامة مالية قدرها 3500 يورو ضد رئيس النادي بسبب تعليقاته العنصرية ضد إقليم كتالونيا التابع له فريق برشلونة على خلفية لقاء الفريقين الشهر الماضى. وكان عبدالله آل ثاني وصف كتالونيا بـ»الحثالة» في إحدى تغريداته ردا منه على الأخبار التي انتشرت في الصحافة الكتالونية بإمكانية تساهل ملقة بقيادة المدرب ميشيل أمام ريال مدريد في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.