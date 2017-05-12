﻿بطولة مدريد للتنس: سيمونا هاليب تقترب من لقبها الثاني على التوالي

مدريد – رويترز: باتت الرومانية سيمونا هاليب على بعُد خطوة واحدة من الدفاع عن لقبها في منافسات فردي السيدات لبطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد فوزها على اللاتفية انستاسيا سيفاستوفا 6-2 و6-3 في قبل النهائي.

ولم تفز هاليب بأي بطولة من بطولات رابطة اللاعبات المحترفات هذا العام لكن الفوز على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا أو الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش في النهائي اليوم سيرتقي بها إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي. وخاضت سيفاستوفا غير المصنفة أول مباراة لها على مدار مسيرتها في الدور قبل النهائي لبطولة من هذا المستوى الرفيع الذي يسبق في الترتيب البطولات الأربع الكبرى. وكانت لاعبة لاتفيا ندا قويا لمنافستها صاحبة التصنيف الأعلى قبل أن تكسر هاليب ارسال سيفاستوفا في الشوطين الخامس والسابع وتحسم بعدها المجموعة الأولى بسهولة. وتأخرت حاملة اللقب في المجموعة الثانية 3-صفر عقب خسارة ارسالها الأول بالمجموعة. لكنها تلقت بعض النصائح من مدربها دارين كاهيل لتتحسن سريعا وتفوز بالأشواط الستة التالية وتحسم المباراة في 73 دقيقة وتصعد للنهائي الثالث لها في مدريد. وحلت هاليب في المركز الثاني في نسخة 2014 خلف ماريا شارابوفا.