﻿سبيرز يحسم تأهله إلى نهائي المناطق على حساب روكتس

لوس أنجليس – د ب أ: حسم سان أنطونيو سبيرز تأهله إلى نهائي المناطق بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما تغلب على هيوستن روكتس 114/75 في عقر داره.

وحقق سبيرز الفوز في المباراة السادسة ليحسم مواجهته مع روكتس، في منافسات الدور قبل النهائي لفرق المنطقة الغربية، بالفوز 4/2 .ويدين سبيرز بفضل كبير في الفوز للاعبه لاماركوس ألدريدج الذي حقق أفضل رقم له بالموسم وسجل 34 نقطة للفريق الذي يفتقد جهود النجم كاوي ليونارد بسبب إصابته في الكاحل. وكان تريفور أريزا أبرز عناصر روكتس وسجل للفريق 20 نقطة بينما قدم جيمس هاردن أداء باهتا وأحرز عشر نقاط. وسيلعب سبيرز ضد غولدن ستيت وريورز وستنطلق سلسلة مواجهات الفريقين التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات يوم الأحد المقبل. ورغم غياب توني باركر وكوهي ليونارد بسبب الإصابة تألق سبيرز في مواجهة روكتس. وسجل الدريدج 34 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 12 كرة مرتدة. وسجل كل لاعبي التشكيلة الأساسية لسبيرز عشر نقاط على الأقل. وبهذا الانتصار حافظ غريغ بوبوفيتش مدرب سبيرز على سجله المثالي ضد مايك دانطوني مدرب روكتس. وخلال مسيرة دانطوني كمدرب في الأدوار الإقصائية خسر 38 مباراة من بينها 20 مباراة أمام بوبوفيتش بينما لم يستطع الفوز على مدرب سبيرز سوى في ست مباريات. ولم يسبق لدانطوني التفوق على بوبوفيتش في الأدوار الإقصائية على الإطلاق. واكتفى جيمس هاردن المرشح لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتسجيل عشر نقاط لروكتس في واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.