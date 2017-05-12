﻿باوزا يكشف عن طموحاته مع المنتخب الإماراتي

دبي (الإمارات) – د ب أ: أكد الأرجنتيني ادغاردو باوزا، مدرب المنتخب الإماراتي الجديد، في مؤتمر صحافي في مقر اتحاد الكرة بدبي أنه لن ينظر للوراء، بل سيركز على الاحتكاك المباشر مع اللاعبين.

وقال باوزا: «طموحنا سيكون تحقيق نتائج جيدة، لدينا هدف في المستقبل يتمثل في المشاركة المرتقبة في كأس أمم آسيا عام 2019 بالإضافة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا العام المقبل».

وتابع: «نحتاج للتقرب من اللاعبين، ولدينا كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نتائج جيدة، وشاهدت ثلاث مباريات للمنتخب الاماراتي، وأحتاج بالطبع الى رؤية كل اللاعبين في جميع الأندية، بحيث يتم تحديد المجموعة التي سأختارها، وسأعتمد على المجموعة الأفضل مثل أي مدرب في العالم يعتمد على مجموعة هي الأفضل دائما». وأضاف: «أمامنا أسبوع لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالتخطيط للعمل المطلوب للمباريات الثلاث المقبلة للفريق في تصفيات مونديال 2018». وأوضح: «لن أتعامل مع المنتخب من خلال السنوات العشر الماضية، ولن أنظر للوراء، وأتطلع لبداية تنظيم العمل مع الاتحاد بحيث يكون المنتخب دائماً في المقدمة». وأكد المدرب الارجنتيني «نركز على المنتخب ككل وليس على المباريات الثلاث المتبقية في تصفيات كأس العالم فقط، والتي سنوليها بالتأكيد اهتماما كبيرا، وستكون لدينا نظرة مستقبلية بها الكثير من الطموحات الكبيرة». وعن المباريات التي شاهدها باوزا، قال: «رأيت مباريات المنتخب الإماراتي ضد استراليا واليابان وشكل هذا فارقاً كبيراً في نظرتي الأولية، ولن تكون هاتان المباراتان مقياسا، لكن علينا عمل كثير مستقبلا من خلال التواصل مع اللاعبين وليس فقط مشاهدة المباريات». وشدد باوزا: «سأركز على الاحتكاك المباشر مع اللاعبين، وبداية عملي الفعلية مع المنتخب الإماراتي ستكون مع أخطاء خط الدفاع، وهو ما لمسته من خلال مباراتي اليابان واستراليا». وكان المؤتمر بدأ بترحيب من مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قائلا: «بدأنا رحلة جديدة بطموحات جديدة لصناعة منتخب قوي قادر على الإنجاز في البطولات، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد في الاستحقاقات المقبلة».

وتابع: «مدة التعاقد مع باوزا حتى نهاية بطولة آسيا 2019، والمفاوضات مع المدرب الأرجنتيني لم تمر بأي مطبات». وأردف: «ما زلنا نتمسك بطموح التأهل لمونديال روسيا 2018، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، وكلنا ثقة في لاعبينا وإمكانياتهم لخوض ما تبقى من مشوار التصفيات بشكل ايجابي يخدم مصلحة المنتخب».

يذكر أن المنتخب الإماراتي أمامه ثلاث مباريات متبقية بتصفيات المونديال، الأولى أمام تايلند خارج قواعده في 13 حزيران/ يونيو، فيما يستضيف نظيره السعودي في الجولة الثامنة في 31 آب/ أغسطس، ويلتقي العراق في الجولة الأخيرة في الخامس من أيلول/ سبتمبر. ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع بالمجموعة الثانية لتصفيات المونديال، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط خلف المنتخب الاسترالي الثالث. ويلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية في مباراتين ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفائز منهما للملحق العالمي، الذي يلتقي خلاله مع رابع تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).