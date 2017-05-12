﻿وزير الرياضة الروسي يتغنى باستعدادات بلاده لاستضافة البطولة

موسكو – د ب أ: قبل أكثر من شهر بقليل من انطلاق منافسات ، أكد وزير الرياضة الروسي ونائب رئيس الوزراء فيتالي موتكو على «الاستعداد التام» لبلاده لاستضافة الحدث، الذي يشكل اختبارا مهما لبلاده قبل احتضان كأس العالم 2018 .

وقال موتكو: «روسيا جاهزة لكأس القارات. نحن بانتظار المنتخبات، وبانتظار المباراة الأولى في البطولة. ستكون بطولة لا تنسى، حيث تشهد مشاركة أفضل منتخبات في العالم.» وتقام البطولة في أربع مدن روسية بين 17 حزيران/ يونيو والثاني من تموز/ يوليو، وستكون معيارا مهما لتقييم استعدادات روسيا لاحتضان كأس العالم العام المقبل. وقال موتكو إنه جرى بيع أكثر من 300 ألف تذكرة لمباريات كأس القارات، مضيفا أن أكثر من 90 بالمئة من التذاكر بيعت لمشجعين روس. وبيعت أغلب البطاقات المتبقية لمشجعين من ألمانيا وتشيلي، لحضور مباريات المنتخبين المتنافسين ضمن ثمانية منتخبات. وعلق موتكو على بيع أقل من نصف التذاكر المتاحة، والبالغ عددها الإجمالي 700 ألف تذكرة، قبل شهر واحد من انطلاق البطولة، قائلا إن معدل بيع التذاكر كان أقل مقارنة بنسخ سابقة من كأس القارات ومنها البطولة التي أقيمت بالبرازيل عام 2013، لكنه في الوقت نفسه أكثر من المعدل المسجل في البطولة التي أقيمت بجنوب أفريقيا عام 2009 .وتقام المباراة الافتتاحية بين روسيا ونيوزيلندا على ملعب استاد «زينيت أرينا»، الذي شيد حديثا في سان بيترسبرغ ضمن مشروعات بناء وإصلاح إجمالي 12 استادا في روسيا استعدادا لمونديال 2018 . وكانت ميزانية استعدادات روسيا لاستضافة المونديال قدرت بنحو 11 مليار دولار.