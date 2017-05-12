﻿الدوري الانكليزي: إيفرتون يوجه إنذارا أخيرا لباركلي بخصوص تمديد عقده

لندن – رويترز: وجه إيفرتون الإنجليزي، إنذارا أخيرا للاعبه روس باركلي وطالبه بضرورة تحديد مصيره سريعا.

وذكرت تقارير أن باركلي (23 عاما) قد يرحل عن إيفرتون ويبدو أن صبر مدربه رونالد كومان نفد بخصوص هذه التكهنات المستمرة. وقال كومان: «عليه أن يوافق على العقد أو سنبيعه». وأضاف: «لكن إذا كان في حاجة لوقت طويل فإن الشكوك ستحيط بالموقف… وأنا أود العمل مع لاعبين لديهم رغبة في البقاء». وتابع المدرب الذي ترك باركلي على مقاعد البدلاء ضد سوانزي في الجولة الماضية: «لن ننتظر حتى أغسطس بل سنحتاج إلى إجابة الأسبوع المقبل». ويبدو باركلي مرشحا للانتقال إلى توتنهام في ظل انتهاء عقده الحالي بعد موسم واحد.