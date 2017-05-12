﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتطلع إلى الاحتفاظ باللقب أمام روما

روما – د ب أ: يتطلع يوفنتوس لحصد نقطة واحدة فقط للاحتفاظ رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي، حين يلتقي غدا مضيفه روما، الذي يتصارع مع نابولي، على التأهل المباشر لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل ثلاث مراحل على انتهاء البطولة، يتربع يوفنتوس على الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، حيث يسعى لإنجاز مهمته الأولى في طريقه لتحقيق حلم التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري الأبطال) هذا الموسم. ويخشى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس من شبح الإرهاق الذي ربما يصيب فريقه الذي تأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الثلاثاء الماضي، عقب فوزه 4/1 على موناكو في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، قبل لقائه مع لاتسيو الأربعاء المقبل بنهائي الكأس. ويختتم يوفنتوس موسمه بمواجهتين سهلتين نسبيا، حيث يلتقي مع كروتوني وبولونيا، قبل مواجهته المنتظرة مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في الثالث من حزيران/ يونيو بالعاصمة الويلزية كارديف. وبينما تلاشت آمال روما في الفوز بالدوري عمليا، فإن فريق العاصمة بحاجة للاحتفاظ بفارق النقطة الذي تفصله عن نابولي، الثالث، لتجنب خوض الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات. ويفتقد روما خدمات مهاجمه البوسني المصاب إيدين دزيكو (هداف المسابقة) في اللقاء الذي سيقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة نجم الوسط راديا ناينغولان. وأحرز دزيكو هدفين خلال فوز روما 4/1 على مضيفه ميلان في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 27 هدفا. وربما يعود دزيكو إلى الفريق مجددا في مباراته الختامية عندما يستضيف جنوى، فيما ما زالت الفرصة متاحة لدى ناينغولان للحاق بمباراة الأحد. ورفض فرانشيسكو توتي قائد روما الأسطوري التعليق على ما صرح به مونشي مدير الكرة الجديد بالفريق عن عزمه الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، مفضلا التركيز في مباريات الفريق المتبقية. وقال توتي (40 عاما): «كل ما أعرفه هو أن يوفنتوس سيأتي إلى روما يوم الأحد، ولا أفكر حاليا سوى في تلك المباراة، لأننا نقاتل بقوة حتى نهاية المسابقة». ويأمل أليغري في تسوية الأمور المحلية في أقرب وقت ممكن، وقال: «يوفنتوس بحاجة للحصول على نقطة التعادل أمام روما، وإلا سنضطر للفوز على كروتوني للتتويج باللقب». وأوضح: «ينبغي أن نبقى في حالة تأهب وتركيز تام في جميع الأوقات». وتبدو خشية أليغري من كروتوني، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) في محلها، عقب حصول الفريق، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة، على 14 نقطة خلال مبارياته الست الأخيرة، أي بزيادة نقطتين عما حققه يوفنتوس خلال تلك الفترة، في ظل سعي الفريق المنتمي لإقليم كالابريا، لتفادي العودة إلى الدرجة الثانية مرة أخرى. ويلتقي كروتوني، الذي يبتعد عن مراكز الأمان بفارق أربع نقاط فقط، مع ضيفه أودينيزي غدا، فيما يحل إمبولي، الرابع من القاع، ضيفا على كالياري، ويواجه جنوى، الخامس من القاع، مضيفه باليرمو، الذي تأكد هبوطه. ويطمح نابولي في تعثر روما للانقضاض على المركز الثاني، اذا فاز غدا على مضيفه تورينو، الذي تعادل 1/1 مع جاره يوفنتوس في المرحلة الماضية.

ويلاقي لاتسيو، الرابع، الذي ضمن التأهل للدوري الأوروبي، مضيفه فيورنتينا، الثامن، الذي يتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز المؤهلة للمسابقة القارية، في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين اليوم. ويرغب الإنتر، السابع، الذي يتساوى مع فيورنتينا في الرصيد، بالخروج من النفق المظلم الذي دخله مؤخرا، عندما يستضيف ساسولو، حيث تلقى خمس هزائم في مبارياته الست الأخيرة، ما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب ستيفانو بيولي وتعيين ستيفانو فيتشي، مدرب فريق الشباب بالنادي، خلفا له خلال المباريات الثلاث المتبقية. ويواجه أتالانتا، الخامس، ضيفه ميلان، السادس، في دربي إقليم لومبارديا. ويلتقي بولونيا مع ضيفه بيسكارا (متذيل الترتيب)، وسامبدوريا مع كييفو.