﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يبدأ غداً العد التنازلي لحسم اللقب في مواجهة اشبيلية… وبرشلونة ينتظر هفوة

مدريد – د ب أ: يستضيف ريال مدريد فريق اشبيلية غدا الأحد حيث يبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن أول لقب للنادي الملكي في الدوري الاسباني منذ 2012.

وبعد الإطاحة بأتلتيكو مدريد من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، يطمح الريال لحصد ثنائية الدوري ودوري الأبطال، حيث أن الفوز على اشبيلية تحت قيادة مدربه خورخي سامباولي على ملعب «سانتياغو برنابيو»، سيجعل النادي الملكي على حافة تكرار إنجاز لم يتحقق منذ 59 عاما. واشبيلية هو أصعب مواجهة تنتظر الريال والفوز عليه سيضع قدما للفريق على منصة التتويج على حساب برشلونة الذي فاز باللقب في العامين الأخيرين. ويلتقي برشلونة تحت قيادة مدربه لويس إنريكي مع لاس بالماس على ملعب «غران كاناريا»، في الوقت الذي يلعب فيه الريال مع اشبيلية، بحثا عن الفوز وكذلك الفوز في المواجهة الأخيرة في الموسم أمام إيبار على أمل أن يتعثر الريال للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي. ويقتسم الفريقان الصدارة برصيد 84 نقطة، لكن الريال يملك مباراة مؤجلة. ويشعر لاعبو الريال بالإنهاك بعد الموقعة المثيرة أمام أتلتيكو، والتي انتهت بفوز الأخير 2/1، لكن الريال تفوق 4/2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بعدما فاز ذهابا 3/صفر. وحذر زيدان قائلا: «لم نفز بأي شيء بعد، لدينا يوم راحة ثم علينا الاستعداد لمباراة الأحد». ويغيب الجناح الويلزي غاريث بيل عن مباراة اشبيلية بسبب الإصابة وكذلك الحال للظهير داني كارفاخال، ما يعني أن الريال سيعتمد على طريقة 2/4/4 وهي التي لعب بها في أوروبا. واشبيلية بعد تلاشي أحلامه في الصعود إلى منصة التتويج على المستويين المحلي والقاري، يسعى لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للتأهل لدوري الأبطال. ويتقدم اشبيلية الرابع بفارق ست نقاط عن فياريال الخامس قبل جولتين من نهاية الموسم، وبالتالي فإن التعادل يكفيه في أي من المباراتين الأخيرتين كي ينهي الموسم في المركز الرابع. وقال غابريل ميركادو مدافع اشبيلية: «حقيقي أن الريال اقترب من حسم اللقب ولن يمنحنا أي عطايا، ولكننا ننافس على التأهل إلى دوري الأبطال». وأضاف: «سنذهب بكل أسلحتنا، سنقاتل ونقدم مباراة رائعة لتأمين إنهاء الموسم في مركز جيد». ولا يعاني برشلونة من أزمات حقيقية مع الإصابات، حيث يفتقد فقط اليكس فيدال ورافينيا وجيريمي ماتيو، كما يغيب سيرجي روبرتو للإيقاف. وفي مباريات أخرى في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، يلتقي اسبانيول مع بلنسية واوساسونا مع غرناطة اليوم. أما الأحد فيلتقي آلافيس مع سيلتا فيغو واتلتيك بلباو مع ليغانيس وفياريال مع ديبورتيفو لاكورونيا وريال سوسيداد مع ملقة وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد وايبار مع خيخون.