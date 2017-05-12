﻿فيلم يوثق مشاهد من حرب غزة يُعرض في 6 دول عربية غدا … و«فوضى» مسلسل عن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

نواكشوط – من محمد البكاي: أعلنت دار السينمائيين الموريتانيين، مساء الخميس، أن الفيلم الوثائقي الفلسطيني «إسعاف»، سيعرض غدا الأحد، في العاصمة نواكشوط و4 دول عربية بالتزامن مع عرضه الرئيسي في مهرجان سينمائي في قطاع غزة.

وأوضحت دار السينمائيين، في بيان أن فيلم «إسعاف» الذي يتناول وقائع الحرب الإسرائيلية الأخيرة (عام 2014) على غزة، سيعرض في مصر والمغرب وموريتانيا وتونس والأردن، بالتزامن مع عرضه الأساسي في غزة، غدا الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت فلسطين (16.00 ت.غ).

ويعرض الفيلم الوثائقي، للمخرج الفلسطيني الشاب محمد الجبالي، مشاهد من الحرب الإسرائيلية (8 يوليو/ تموز إلى 28 أغسطس/ آب 2014)، التقطها المخرج أثناء مرافقته لطاقم مسعفين.

ويأتي العرض ضمن عروض تنظمها الشبكة العربية لأفلام حقوق الإنسان في خمس دول عربية دعما لمهرجان «السجادة الحمراء»، الذي افتتح فعالياته في غزة، في وقت لاحق من أمس، ويستمر على مدار 5 أيام.

ويقام «مهرجان السجادة الحمراء» في غزة للعام الثالث، حيث سيكون هذا العام تحت عنوان «بدنا نرجع».

وقد أقيم المهرجان للمرة الأولى في العام 2015 وسط ركام البيوت التي دمرتها الحرب الإسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولاقى قبولا واسعا جدا على المستويات، الفلسطيني والعربي والدولي.

ومطلع العام 2017، حصل مهرجان «السجادة الحمراء» لأفلام حقوق الإنسان – كرامة فلسطين – على العضوية الكاملة في الشبكة العالمية لمهرجانات أفلام حقوق الإنسان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على قطاع غزة، في يوليو/تموز 2014، أسفرت عن قتل 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، حسب بيانات رسمية.

(الأناضول)

«فوضى» مسلسل عن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

القدس – أ ف ب: بين ليلة وضحاها، تحول الممثل العربي الإسرائيلي هشام سليمان من شخص غير معروف تقريبا إلى نجم لا يكاد يمشي في مكان حتى يناديه الناس «أبو أحمد»، اسم القيادي في حركة حماس، الذي يؤدي دوره في مسلسل تلفزيوني إسرائيلي.

وأدى الممثل الثلاثيني دورا مهما في مسلسل «فوضى» أحد أكثر المسلسلات نجاحا في التلفزيون الإسرائيلي في الأعوام الماضية، كان بمثابة فرصة العمر له.

وقد اشترت خدمة «نتفليكس» المسلسل في العام 2016، ويعمل منتجوه الآن على تحضير الموسم الثاني منه.

يستعرض المسلسل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني عبر معركة بين عملاء استخبارات إسرائيليين يتسللون إلى المجتمع الفلسطيني وقائد عسكري في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتدور قصة المسلسل حول دورون، وهو ضابط سابق في وحدة «مكافحة الإرهاب» السرية، التي تعمل داخل المجتمع الفلسطيني. وهو يعود إلى الخدمة بطلب من مديره السابق بعد اكتشافه أن قائدا عسكريا في حركة حماس، كان يظنّ أنه قتله، ما زال حيا وهو مسؤول عن عشرات الهجمات الإنتحارية التي أدت إلى مقتل أكثر من مئة إسرائيلي.

وعلى مدار 12 حلقة في الموسم الأول، يغوص المشاهد في المطاردة الطويلة التي تمر بواقع صور بدقة الحياة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون والإسرائيليون، من القيود الأمنية والهجمات، إلى العمليات الليلية التي يقوم بها الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يتوفر المسلسل حاليا في معظم أرجاء العالم عبر خدمة «نتفليكس». وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة خارج إسرائيل بعد عرضه في عدة مهرجانات دولية، حتى أنه حظي بإشادة من الكـاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينـغ.

وحاز المسلسل الذي تدور أحداثه باللغتين العربية والعبرية، ويمثل فيه إسرائيليون يهود وعرب، ست جوائز «أوفير» إسرائيلية في العام 2016، من بينها جائزة أفضل مسلسل درامي من الأكاديمية الإسرائيلية للفيلم والتلفزيون.

وفوجىء الصحافي الإسرائيلي آفي يسسخاروف، الذي شارك في كتابة المسلسل بالنجاح الكبير الذي حققه. وولدت فكرة المسلسل بعد حديث جمع بينه وصديقه الممثل ليئور راز، الذي يؤدي دور الضابط دورون، والذي اثراه بخبرته عند خدمته في وحدة مشابهة.

وقال «في البداية، قال لنا الجميع لا! لأنه سيكون مكلفا للغاية بسبب كل مشاهد الحركة، إضافة إلى أن الموضوع أتعب الجميع هنا».

ويعد المسلسل واقعيا للغاية ويعطي بعدا إنسانيا لجميع الشخصيات الإسرائيلية والفلسطينية، حسب النقاد، مع أن يسسخاروف يقول إنه كتب «فوضى» للجمهور الإسرائيلي أولا، وأن المقاتلين في حركة حماس هم «الاشرار» في المسلسل.

يرى الناقد التلفزيوني الإسرائيلي عيناف شيف أن «الطريقة التي يوضح فيها كاتبو السيناريو الصراع عادلة للغـاية ودقيقة، ففي كلا الجانبين نرى أشخاصا غير مثـاليين، ولديهـم قدرة على التفـكير، ولديهم مشـاعر».

تجري غالبية أحداث المسلسل باللهجة الفلسطينية التي تستخدم بشكل دقيق للغاية، ما يجعله أول مسلسل تلفزيوني باللغتين العبرية والعربية ينتج في إسرائيل، حسب شيف.

ويؤكد يسسخاروف «حاولنا أن نظهر جانبي القصة (…) رغبنا في أن يكون الأشرار مختلفين للغاية عما هو مطبوع في مخيلة الإسرائيلي العادي».

ويرى هشام سليمان، الممثل العربي الإسرائيلي الذي يتحدر من مدينة الناصرة، والذي يعرف عن نفسه كفلسطيني، أن المسلسل نجح في نقل صورة مختلفة عن القيادي في حماس.

وأشاد بالمخرج والكاتب اللذين لم يذهبا إلى تصوير القيادي في حماس على أنه شخص ذكوري وعنيف وعالي الصوت.

وأكد أنه تلقى رسائل من معجبين من كافة الخلفيات، من «يهود وعرب مسيحيين ومسلمين، من أشخاص من اليسار واليمين، وحتى من مستوطنين من كريات أربع»، وهي مستوطنة قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب سليمان فإن «خلط الأوراق» الذي يقوم به مسلسل «فوضى» هو بادرة مشجعة تدل على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس أمرا مستعصيا كما يبدو في الظاهر.

أما آفي يسسخاروف، فيرى أن المسلسل يتيح لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين أن يشاهدوا الواقع بشكل مختلف. ويقول «فوضى يشكل نوعا من التنفيس للجميع».