﻿أول زوجين يتسلقان معا أعلى 14 قمة في العالم

روما ـ أ ف ب: بلغ الإيطاليان رومانو بينيت ونيفيس ميروي أعلى قمة انابورنا ليصبحا أول زوجين يتسلقان القمم الـ 14 التي يفوق علوها ثمانية آلاف متر في العالم، على ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إلى أن رومانو بينيت وزوجته نيفيس ميروي البالغين من العمر 55 عاما، بلغا عند التاسعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي قمة انابورنا في نيبال البالغ علوها 8091 متراً.

وتسلق الزوجان هذه القمة، شأنها في ذلك شأن القمم الثلاث عشرة الأخرى، من دون أكسجين وقد أقاما خمس نقاط توقف متتالية خلال المسار قبل الإنطلاق في مسيرة التسلق النهائي من علو 7200 متر.

وقالت نيفيس ميروي لشقيقتها ليلى في تصريحات أوردتها «كورييري ديلا سيرا»: «لقد كان ذلك التسلق الأصعب ولكن الأجمل أيضاً».

ولتحقيق إنجازهما، سلك الزوجان المتحدران من شمال إيطاليا طريقاً يعرف بدرب الفرنسيين نسبة إلى أول عملية استكشاف ناجحة لقمة انابورنا سنة 1950 من جانب بعثة فرنسية. وتمثل أنابورنا مع جبل كي 2 أكثر القمم صعوبة للتسلق وأخطرها أمام أعلى قمة في العالم وهي ايفرست.

ومع رومانو بينيت ونيفيس ميروي 34 متسلق جبال نجحوا في بلوغ أعلى 14 قمة في العالم (نصفهم فقط من دون أكسجين) وكان أولهم المتسلق الإيطالي الشهير رينهولد ميسنر الذي أنهى هذه السلسلة في سنة 1986 قبل التقاعد.