اوتريشت (هولندا) ـ أ ف ب: أعلن هولندي يريد تنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية انه سيباشر تنفيذ مشروعه في الاشهر الـ 12 المقبلة بدلا من العام 2020 كما هو مقرر في الأساس بفضل تقدم تكنولوجي طرأ على مشروعه.

وينوي بويان سلات من خلال مشروع «اوشن كلين آب» استخدام التيارات البحرية لجمع خمسة مليارات من النفايات البلاستيكية الناجمة عن زجاجات أو أكياس تطفو على سطوح المحيطات.

وقادته أبحاثه حول اختراعه هذا المستمرة منذ سنوات الى القيام خصوصاً بأول عملية استطلاع جوي لأكبر رقعة للنفايات البلاستيكية هذه في المحيط الهادئ وهي تقع بين هاواي وساحل كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة.

وكان بويان سلات يريد في البداية نشر حاجز يمتد على مسافة مئة كيلومتر على شكل حرف «v» وتثبيته في قعر البحار وتجهيزه بشباك تغوص في المياه لجمع النفايات. إلا أن مهندسين يعمل معهم ينوون الآن استبدال هذا الحاجز الوحيد بـ»اسطول من الأنظمة الأصغر» اكثر فعالية على ما أوضح في عرض قدمه في اوتريخت. وسيوضع في المياه حوالى ثلاثين حاجزاً يبلغ طولها كيلومتراً الى كيلومترين. ولن تكون مثبتة في قعر البحر بل ستكون مربوطة الى مرساة عائمة تمتد على 12 متراً ستنتقل على المياه مع النفايات البلاستيكية حسب التيارات. وقال سلات: «للقبض على البلاستيك يجب التصرف مثله».

وبفضل اختراعه، يأمل في تنظيف 50 ٪ من رقعة النفايات البلاستيكية في المحيط الهادئ في غضون خمس سنوات في مقابل 42 ٪ في غضون عشر سنوات كما كان مقرراً في الأساس.