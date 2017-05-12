﻿حصانان في سباق مع سيارة «فيراري»

روما ـ أ ف ب: صمدت عربة رومانية يجرها حصانان أصيلان أمام سيارة تزيد قوتها عن 600 حصان وخسرت أمامها بفارق ثوان معدودات في سباق أقيم في ديكور النسخة الأخيرة من فيلم «بن هور».

ونظمت هذه المواجهة الخارجة عن المألوف في محيط روما في حلبة رملية بيضاوية الشكل صورت عليها النسخة الجديدة من الفيلم الشهير العام الماضي.

وحصل الحصانان على بعض المساعدة اذ وضعت عوائق أمام السيارة وهي من نوع «فيراري» مع إرغامها على سلوك مسار أطول وكميات أكبر من الرمل وغيرها. وعانت السيارة من الانزلاق بسبب رمل الحلبة الذي دخل أيضاً الى فراملها. وقــــــال السائق فابيو باروني البالغ 44 عاماً: «لقد فقدت فراملي منذ اللفة الأولى». وواجه سائق العربة الذي ارتدى ملابس مواطن روماني مشكلة خصوصاً عند المنعطف الأول مع رفض الحصانين الاستدارة ظناً منهما ان السباق انتهى.