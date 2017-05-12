﻿عرض أزياء على تلال لوس انجليس

لوس انجليس ـ أ ف ب: نظمت دار ديور للأزياء مساء الخميس عرضاً للأزياء على تلال سانتا مونيكا في لوس انجليس حضرته كوكبة من النجوم من بينهم شارليز ثيرون وريهانا.

وحضر نحو 800 شخص عرض أزياء مجموعة «ديور سوفاج» الذي أقامته الدار في متنزه «آبر لاس فيرجينيس كانيون اوبن سبايس» عند حدود ضاحية كالاباساس الراقية التي تسكنها مجموعة من الأسماء البارزة في الأوساط الفنية والهوليوودية من أمثال جنيفير لوبيز وعائلة كاردشيان.

و اختارت المكان المصممة الايطالية ماريا غراتسيا كيوري التي اصبحت في 2016 أول امرأة تكلف الادارة الفنية لمجموعة ديور.